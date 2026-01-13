Aktien aus Dow, Nasdaq & DAX: Tops & Flops - wie geht es jetzt weiter?

Anzeige / Werbung

In diesem Traders Circle SPEZIAL stehen Aktien im Fokus, die 2025 besonders stark oder schwach performt haben. Ausgangspunkt sind die Tops und Flops, darunter die DAX-Werte Rheinmetall und Siemens Energy, die ihre Kurse verdoppeln konnten. Roland Jegen und Andreas Bernstein analysieren interaktiv mit Chart-Tools mögliche Einstiege und zeigen, wie Trendlinien, gleitende Durchschnitte und frühere Hochs für das Trading genutzt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei klar auf der technischen Analyse, die strukturierte Entscheidungen ermöglicht und emotionale Fehltritte reduzieren soll.

Neben deutschen Titeln werden auch internationale Beispiele beleuchtet: Walmart überzeugt mit einem stabilen Aufwärtstrend, während UnitedHealth zu den schwächsten Werten zählt. Im Technologiesektor wird diskutiert, ob die Rally bei NVIDIA und anderen Chipwerten bereits ausgereizt ist, während PayPal trotz früherer Stärke enttäuscht. Das Webinar stellt konkrete Trading-Setups vor, legt großen Wert auf Risikomanagement mit klaren Stopps und zeigt, wie Pullbacks für ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis genutzt werden können.

