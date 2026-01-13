Vaduz (ots) -Die Mitglieder der liechtensteinischen Regierung haben am Dienstag, 13. Januar 2026, ihre Amtskolleginnen und -kollegen des Kantons Thurgau zu einem offiziellen Besuch empfangen. Es war das erste Treffen der beiden Regierungen dieser Art.Nach der Begrüssung durch Regierungschefin Brigitte Haas im Regierungsgebäude in Vaduz tauschten sich die Delegationen zu einer Reihe für beide Seiten relevanter Themen aus. Auf der Agenda standen unter anderem die Zusammenarbeit im Spitalbereich, die Auswirkungen der Agrarpolitik 2030+ des Bundes auf den Kanton Thurgau und das Fürstentum Liechtenstein oder der Umgang mit per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS), einer Gruppe von mehreren tausend synthetischen Industriechemikalien. Im Anschluss an das Arbeitsgespräch tauchten die Teilnehmenden des Treffens in den pepperMINT-Kosmos ein. Neben einer Präsentation des Projekts wurden sie von Präsident Klaus Risch und Geschäftsführer Martin Büchel dabei durch das Experimentier-Labor in Vaduz geführt.Partnerschaftliches Handeln als SelbstverständnisRegierungschefin Brigitte Haas strich am Rande des Treffens die Wichtigkeit solcher Zusammenkünfte heraus: "Liechtenstein versteht sich seit jeher als Land, das gemeinschaftliches und partnerschaftliches Handeln hoch gewichtet. Treffen mit unseren Nachbarn spielen dabei eine zentrale Rolle. Es freut mich deshalb sehr, dass wir auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Kanton Thurgau einen offenen und wertschätzenden Austausch haben."Von Seiten des Thurgaus nahmen Regierungspräsident Dominik Diezi, Regierungsvizepräsident Urs Martin, die Regierungsrätinnen Ruth Faller Graf und Denise Neuweiler, Regierungsrat Walter Schönholzer und Staatsschreiber Paul Roth am Treffen teil. Liechtenstein wurde vertreten durch Regierungschefin Brigitte Haas, Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni, die Regierungsräte Daniel Oehry, Hubert Büchel und Emanuel Schädler, sowie Regierungssekretär Michael Hasler und Doris Frick, Botschafterin des Fürstentums Liechtenstein in der Schweiz.Pressekontakt:Michael Hasler, RegierungssekretärT +423 236 60 06michael.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937758