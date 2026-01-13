Gute Nachrichten von Boeing: Der US-Flugzeugbauer hat nach seiner verschärften Krise von 2024 im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Jets ausgeliefert. Insgesamt fanden 600 neue Passagier- und Frachtflugzeuge den Weg zu ihren Käufern, wie Boeing am Dienstag in Seattle mitteilte. Die Aktie reagiert positiv und generiert ein starkes Kaufsignal.Im Vorjahr waren die Auslieferungen bei Boeing auf 348 Maschinen eingebrochen, nachdem die US-Luftfahrtbehörde FAA den Konzern wegen eines Beinahe-Unglücks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär