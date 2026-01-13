Anzeige
Dow Jones News
13.01.2026 19:03 Uhr
MÄRKTE USA/Kaum verändert - Inflation noch immer hoch

DOW JONES--Kaum verändert tendieren die US-Börsen am Dienstag im Verlauf. Die auf den ersten Blick günstigen Inflationsdaten zeigen bei genauerem Hinsehen, dass die Belastung für die Verbraucher noch immer hoch ist. Die Verbraucherpreise sind auf Monatssicht wie erwartet gestiegen, die Kernrate sogar einen Tick geringer ausgefallen als vorhergesagt. Letztere ist entgegen den Erwartungen auf Jahressicht zurückgegangen, Volkswirte hatten mit einer Beschleunigung gerechnet. Einzelne Komponenten - etwa die Lebensmittelpreise oder die Wohnkosten - sind im vergangenen Monat jedoch teils deutlich gestiegen. Insgesamt liegt die Inflation über dem Ziel der US-Notenbank. Zinssenkungshoffnungen erhielten somit zumindest keine neue Nahrung. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,6 Prozent auf 49.286 Punkte, der S&P-500 sinkt um 0,1 Prozent, während der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent steigt.

"Der heutige Inflationsbericht gibt der Fed nicht das, was sie braucht, um die Zinsen noch in diesem Monat zu senken", urteilt Ellen Zentner, Chefvolkswirtin bei Morgan Stanley Wealth Management. Aber Anleger hoffen auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf angesichts sinkender Inflationsraten. Darüber hinaus sprechen Händler aber vom Unwillen unter Anlegern, größere Positionsanpassungen vor Beginn der Viertquartalsberichte der Unternehmen und einem möglichen Urteil des Obersten Gerichtshofes zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch vorzunehmen. Laut Trump wären die USA "geliefert", wenn das Gericht gegen die reziproken Zölle seiner Regierung entscheiden sollte.

Der anfangs recht rege Zulauf am Rentenmarkt lässt nach. Die Zehnjahresrendite steht wenig verändert bei 4,18 Prozent. Der Dollar legt zu, der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent. Der Goldpreis setzt seine Hausse fort und steigt auf weitere Allzeithochs. Die Ölpreise ziehen mit der Entwicklung im Iran kräftig an. Die USA werden einen Zoll von 25 Prozent für jedes Land erheben, das Geschäfte mit dem Iran tätigt. Hintergrund sind die Massenproteste gegen die Mullah-Regierung.

"Der Start in die Berichtssaison ist gelungen", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf JP Morgan. Der Kurs verliert allerdings 3,3 Prozent, da der Gewinn im vergangenen Quartal um 7 Prozent gesunken ist. Das lag allerdings lediglich an Einmalbelastungen. Bereinigt um Kosten für die Einführung der Apple-Kreditkarte lag der Gewinn über den Schätzungen.

Delta Air Lines büßen 2,4 Prozent ein. Die Fluggesellschaft hat zwar die Markterwartungen mit den Quartalszahlen geschlagen, der Ausblick enttäuscht aber. Bank of New York Mellon ziehen nach gestiegenem Viertquartalsergebnis um 0,6 Prozent an. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
DJIA          49.285,85    -0,6%  -304,35   +3,2% 
S&P-500         6.967,28    -0,1%   -9,99   +1,9% 
NASDAQ Comp       23.752,44    +0,1%   18,54   +2,1% 
NASDAQ 100       25.791,63    +0,0%    3,97   +2,1% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:05  % YTD 
EUR/USD          1,1647    -0,2%   1,1669   1,1677  -0,7% 
EUR/JPY          185,27    +0,4%   184,48   184,49  +0,1% 
EUR/CHF          0,9328    +0,3%   0,9302   0,9301  -0,1% 
EUR/GBP          0,8670    +0,0%   0,8667   0,8668  -0,7% 
USD/JPY          159,08    +0,6%   158,10   158,00  +0,8% 
GBP/USD          1,3433    -0,2%   1,3463   1,3472  -0,0% 
USD/CNY          7,0095    +0,0%   7,0068   7,0018  -0,3% 
USD/CNH          6,9754    +0,1%   6,9696   6,9645  -0,2% 
AUS/USD          0,6683    -0,4%   0,6709   0,6719  +0,5% 
Bitcoin/USD       93.187,75    +2,2% 91.163,95 91.747,70  +3,0% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,09    59,50   +2,7%    1,59  +3,7% 
Brent/ICE          65,45    63,87   +2,5%    1,58  +5,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.611,27   4.596,05   +0,3%   15,22  +6,4% 
Silber           88,95    85,23   +4,4%    3,73 +19,4% 
Platin          2.029,68   2.016,09   +0,7%   13,59 +15,0% 
Kupfer            6,03     6,03   -0,0%    0,00  +5,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 12:27 ET (17:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
