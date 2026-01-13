Mit ETFs wollen viele Anleger die finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Doch um das zu schaffen, braucht es unter anderem die richtigen Produkte. Warum der MSCI World nicht ausreicht und welche ETFs besser sind, erfahren Sie in diesem Artikel. Mit ETFs wollen immer mehr Anleger in Deutschland ein Vermögen aufbauen, und das ist eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings nutzen viele Investoren dazu beispielsweise den MSCI World, den Experten immer wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE