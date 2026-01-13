Anzeige
WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001
Xetra
13.01.26 | 17:35
95,40 Euro
+2,86 % +2,65
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
TKMS AG & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TKMS AG & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
95,1595,3020:01
95,1095,3019:59
DZ Bank
13.01.2026
343 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TKMS: Ein 8 Milliarden Euro U-Boot-Deal mit Indien kündigt sich an. Lohnt der Einstieg?


U-Boote behalten in einem geopolitischen Unsicherheitsumfeld ihre strategische Bedeutsamkeit. TKMS steht in Indien vor einem neuen Auftrag über 8 Milliarden Euro, welcher das internationale Geschäft beschleunigt. Wachstumschancen eröffnet auch die neue 212CD-Klasse an U-Booten mit Stealth-Design. Mit einer Verdopplung des adressierten Marktes auf 61 Milliarden Euro bis 2033 und bereits 18,2 Milliarden Euro an Aufträgen ist TKMS für ein jährliches Wachstum von 10 Prozent in den nächsten Jahren bereit!

Europas neue Souveränität in einer instabilen Welt

Die globale Sicherheitslage bleibt prekär. Während im Ukraine-Krieg auch nach Jahren kein Waffenstillstand in Sicht ist, wächst der Druck auf Europa, militärisch auf eigenen Beinen zu stehen. Diese Notwendigkeit wird durch die zunehmend imperialistischen Tendenzen der USA verschärft, die ihre Interessen etwa in Bezug auf Ressourcen in Grönland oder strategische Ambitionen in Venezuela immer unverblümter verfolgen. Für die europäische Verteidigungsindustrie bedeutet dies eine Zäsur: Souveränität ist keine Option mehr, sondern eine Überlebensfrage. In diesem Spannungsfeld positioniert sich TKMS als unverzichtbarer Pfeiler maritimer Sicherheit.





Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





