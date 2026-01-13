© Foto: OpenAI - DALL·E38 Billionen US-Dollar Schulden, Zinsen künstlich gedrückt, US-Dollar entwertet: Hedgefonds-Legende Ray Dalio sieht den nächsten Kipppunkt. Was er jetzt als Schutz empfiehlt - und was er meidet.38 Billionen US-Dollar Staatsschulden - Ray Dalio glaubt nicht, dass Washington dieses Problem einfach wegsparen kann. Der Gründer des Hedgefonds-Riesen Bridgewater sieht den Klassiker aus den Finanzgeschichtsbüchern kommen. Wenn Staaten zu viele Schulden anhäufen, gehen sie selten hart pleite. Häufiger wird die Last jedoch über die Währung verteilt, also entwertet. Dalio skizziert ein Szenario, in dem die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden, während gleichzeitig Geld geschaffen wird. Für …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE