Vancouver, BC - 13. Januar 2026 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) ("Getchell" oder das "Unternehmen") freut sich, die Analyseergebnisse für die Bohrungen FCG25-37 und FCG25-38 bekannt zu geben, die die Goldmineralisierung der Zone North Fork im Südwesten des Goldprojekts Fondaway Canyon des Unternehmens in Nevada überprüft haben. Fondaway Canyon befindet sich derzeit in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

Wichtige Highlights

FCG25-38

- 2,8 g/t Au über 40,8 m, einschließlich 5,4 g/t Au über 8,0 m, 80 m unter der Oberfläche.

- Ein zusätzlicher Abschnitt mit 2,9 g/t Au über 15,1 m zeigt die Fortsetzung der Mineralisierung in der unteren Zone North Fork in Fallrichtung mit einem 80 m langen Step-out in südwestlicher Fallrichtung.

FCG25-37

- 1,2 g/t Au über 23,2 m 80 m unter der Oberfläche.

Die Bohrungen FCG25-37 und 38 wurden von derselben Bohrplattform aus am Fuße des Fondaway Canyon an der Kreuzung mit der North Fork-Verzweigung des Canyons niedergebracht (Abbildung 1). Die beiden Bohrungen wurden konzipiert, um die oberen und unteren Mineralisierungszonen in North Fork südwestlich der vorherigen Bohrungen in unterschiedlichen Ausrichtungen zu überprüfen, wobei FCG25-37 in nordwestlicher und FCG25-38 in südwestlicher Richtung niedergebracht wurde.

FCG25-38 durchteufte die obere Mineralisierungszone in 80 Metern unter der Oberfläche mit einem Gehalt von 2,8 g/t Au über 40,8 Meter, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 5,4 g/t Au über 8,0 Meter (Abbildung 2 und Tabelle 1). Darüber hinaus wurde die untere Mineralisierungszone in North Fork tiefer in der Bohrung, 80 Meter in Fallrichtung südwestlich der früheren Bohrungen, mit einem Goldgehalt von 2,9 g/t Au über 15,1 m durchteuft.

Ein dritter Goldabschnitt mit einem Gehalt von 2,6 g/t Au über 8,9 m wurde in 357,7 m Bohrtiefe angetroffen, weit außerhalb der Mineralressourcenschätzung im konzeptionellen Grubenmodell aus dem Jahr 2025, was die weitläufige Ausdehnung und die potenziell unentdeckte Beschaffenheit des Mineralisierungssystems im Fondaway Canyon verdeutlicht.

FCG25-37 hat die obere Mineralisierungszone 80 Meter unter der Oberfläche durchteuft und einen Gehalt von 1,2 g/t Au über 23,2 Meter festgestellt (Abbildung 2 und Tabelle 1).

Wie aus dem Profilschnitt (Abbildung 2) hervorgeht, wurde in der Zone North Fork bislang eine bedeutende, weitverbreitete und hochgradige Goldmineralisierung abgegrenzt. Es besteht weiterhin große Zuversicht, dass sich die Mineralisierungszone North Fork in südwestlicher Richtung fortsetzt und dass weitere Entdeckungen für das Goldprojekt Fondaway Canyon insgesamt sehr wahrscheinlich sind.

Im Rahmen des 10 Bohrungen umfassenden Bohrprogramms 2025 hatten die Bohrungen eine Gesamtlänge von 3.346 m (10.979 Fuß). Das Bohrprogramm war darauf ausgelegt, die Goldmineralisierung sowohl in Streich- als auch in Fallrichtung zu erweitern. Die Zielsetzung ist die Vergrößerung der Mineralressource, die Erweiterung des Tagebaumodells und die erhebliche Steigerung des Gesamtwerts des Projekts. Diese Pressemitteilung markiert die Veröffentlichung der letzten Bohrergebnisse der zehn im Jahr 2025 niedergebrachten Bohrungen FCG25-29 bis FCG25-38.

Abbildung 1: Zentralbereich Fondaway Canyon - Lageplan der Bohrungen mit Goldgehalten

Abbildung 2: Profilschnitt mit hervorgehobenen Bohrungen FCG25-37 und 38

Tabelle 1: Bohrung FCG25-37 und FCG25-38, erwähnenswerte Goldabschnitte

Patrick McLaughlin, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige (im Sinne von NI 43-101), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Karen Mate, Corporate Communications

(416) 230-6454

mailto:kmate@capitalmarketsadvisory.ca

Mike Sieb, President

Firmenzentrale: 1-647-249-4798

mailto:info@getchellgold.com

http://www.getchellgold.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit, die Goldmineralisierung auf dem Projekt abzugrenzen und zu erweitern bzw. die Mineralressourcen zu erweitern. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management von Getchell versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

