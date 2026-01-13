© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEDie nächste Phase der Künstlichen Intelligenz verändert die Anlegerlogik. BlackRock zeigt, warum Energie und Infrastruktur jetzt vor Big Tech liegen.Investoren setzen bei Wetten auf Künstliche Intelligenz zunehmend auf Energie- und Infrastrukturanbieter. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Vermögensverwalters BlackRock hervor, wie Reuters berichtete. Die Gesellschaft veröffentlichte am Dienstag ihre Investment Directions und stützte sich dabei auf eine eigene Umfrage unter Kunden. BlackRock hält zwar am langfristigen Potenzial von Künstlicher Intelligenz fest, doch für das Jahr 2026 rücken breiter aufgestellte Anlagechancen in den Vordergrund. Besonders gefragt sind Unternehmen, die …Den vollständigen Artikel lesen
