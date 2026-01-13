Mehr als verfünffacht hat sich der Kurs von Micron Technology seit den Tiefs im April vergangenen Jahres bereits. Doch das Ende der Rally muss beim Spezialisten für Speicherchips noch nicht erreicht sein. Das sagt zumindest die Bank of America, die das Kursziel in einer neuen Studie deutlich nach oben geschraubt hat.Höhere Preise für DRAM-Chips und ein günstiges Angebotsumfeld sorgen dafür, dass BofA-Experte Vivek Arya das Kursziel für Micron von 300 auf 400 Dollar angehoben und die "Buy"-Empfehlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
