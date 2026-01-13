EQS-Ad-hoc: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Unternehmensrestrukturierung
Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Fortsetzung der konsequenten Restrukturierung
Mattighofen, 13.01.2026
Bajaj Mobility AG: Umsatz und Absatz in 2025 (vorläufige Zahlen)
Die Bajaj Mobility-Gruppe verkaufte im 2. Halbjahr 2025 mit 80.464 Motorräder um 60 % mehr als im 1. Halbjahr (H1: 50.334 Stk.). Darüber hinaus wurden über den strategischen Partner Bajaj Auto im H2 43.956 Motorräder (H1: 34.950 Stk.) abgesetzt. Der Motorradabsatz der Gruppe im Geschäftsjahr 2025 betrug somit 209.704 verkaufte Stück (-28 %).
Der Abbau des Motorradlagers von 101.153 Stück (Stand per 31.12.2024 248.580 Stück im Vergleich zum Stand per 31.12.2025 147.427 Stück) ist ein wesentlicher Meilenstein in der Restrukturierung der KTM.
Im Rahmen der Schließung der Fahrrad-Division wurden 64.110 E-Bicycles & Fahrräder verkauft (Vorjahr: 106.311).
Die KTM AG leitet nach dem erfolgreichen Abschluss des Sanierungsverfahrens im Jahr 2025 eine globale Restrukturierung ein. Ziel ist die nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen, die Fokussierung des Produkt- und Projektportfolios sowie die Optimierung unseres internationalen Standort- und Führungsnetzwerks. Im Rahmen dieser notwendigen Neuausrichtung ist ein Personalabbau von rund 500 Beschäftigten, überwiegend in Angestelltenbereichen und im mittleren Management, unumgänglich. Der Stand der Mitarbeiter per 31.12.2025 betrug 3.794 (Vorjahr: 5.310).
Die vorläufigen Kennzahlen der Bajaj Mobility-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 werden am 29. Jänner 2026 veröffentlicht.
Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.
Für weitere Informationen
Investor Relations
Dipl.-Ök. Stephanie Kniep
Tel: +43 664 2896931
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Website: https://www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI
