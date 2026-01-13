NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass Paul Fipps, President of Global Customer Operations bei ServiceNow, dem Vorstand des Unternehmens beigetreten ist. Der Vorstand besteht nun aus zehn Mitgliedern, von denen neun unabhängig sind und 50 innerhalb der letzten fünf Jahre ernannt wurden.

Herr Fipps verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Förderung von technologiegestütztem Wachstum und Kundentransformation. Bei ServiceNow leitet er derzeit die Bereiche Global Sales, Customer Success, Partner Ecosystems und Field Operations. Zuvor war er als EVP of Worldwide Sales bei ServiceNow sowie als President of Under Armour Connected Fitness und Chief Experience Officer bei Under Armour tätig, wo er für die Bereiche Global Direct-to-Consumer, Connected Fitness und Digital Experiences verantwortlich war. Zuvor war er auch Mitglied des Beirats von Quantum Metric. Herr Fipps verfügt über einen Bachelor of Science in Informationssystemen, einen MBA der University of Baltimore und ist Absolvent des Advanced Management Program der Wharton School.

"Pauls nachgewiesene Fähigkeit, Vertriebsaktivitäten, Kundenerfolg und Partner-Ökosysteme aufeinander abzustimmen, wird entscheidend dazu beitragen, dass wir Kunden beim Aufbau einer intelligenten Dateninfrastruktur unterstützen können, um ihre wichtigsten Workloads zu unterstützen", erklärte George Kurian, Chief Executive Officer bei NetApp. "Seine kundenorientierte Denkweise und seine operative Strenge, kombiniert mit einer Erfolgsbilanz bei der Transformation digitaler Erfahrungen auf globaler Ebene, werden die Umsetzung stärken und Innovationen beschleunigen und NetApp als vertrauenswürdigen Marktführer für KI-fähige Daten positionieren."

"Paul vereint auf einzigartige Weise strategisches Verständnis und operative Exzellenz und stärkt damit die Fähigkeit des Vorstands, NetApp durch die nächste Wachstumsphase zu führen", erklärte Mike Nevens, Verwaltungsratsvorsitzender von NetApp. "Seine nachgewiesene Erfahrung in der Integration und Bereitstellung von KI-Lösungen ist für den anhaltenden Erfolg von NetApp von entscheidender Bedeutung, da sie Kunden dabei unterstützt, intelligente Dateninfrastrukturen aufzubauen, die transformative Ergebnisse liefern. Pauls Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker globaler Organisationen und bei der Förderung des Kundenerfolgs in Verbindung mit seiner Expertise im Bereich KI-Lösungen passt perfekt zu unserer Vision von Innovation und Wachstum."

"Es ist mir eine Ehre, in einem so entscheidenden Moment dem Vorstand von NetApp beizutreten, da Daten die Grundlage für Innovationen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz bilden", erklärte Fipps. "NetApp hat eine klare und vertrauenswürdige Führungsposition, wenn es darum geht, Kunden bei der Nutzung von Daten für KI und digitale Transformation zu unterstützen. Ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um das langfristige Wachstum von NetApp und die Kundenbindung weltweit zu fördern."

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

