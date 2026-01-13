© Foto: Ulf Mauder - dpaTrotz stärkerem Dezember sank der Pkw-Absatz in Russland 2025 klar. Die Gründe hierfür sind eindeutig.Laut der Analyseagentur Autostat, die sich auf Daten des Beratungsunternehmens PPK beruft, sank der Absatz von Neuwagen (Pkw) in Russland im Jahr 2025 um 15,6 Prozent. 2022 brach der russische Automarkt auf ein Tief ein, nachdem westliche Autohersteller aufgrund des Ukraine-Krieges den Markt den Rücken kehrten. 2023 und 2024 erholten sich die Verkäufe wieder, ehe sie vergangenen Jahr stagnierten. Gründe hierfür sind höhere Zinsen, Marktsättigung und eine Erhöhung der Abwrackprämie. Nach Daten von Autostat wurden im vergangenen Jahr in Russland 1,326 Millionen Neuwagen (Pkw) verkauft. 2024 …Den vollständigen Artikel lesen
