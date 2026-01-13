Bis Anfang 2024 war Super Micro Computer der Inbegriff des KI-Highflyers. Doch Vorwürfe der Bilanzmanipulation und ein deutlich schwächer als erhofftes Wachstum haben bei der Aktie für einen drastischen Absturz gesorgt. Zuletzt hat sich die Lage zwar beruhigt, Goldman Sachs sieht aber weiter Risiken und bleibt vorsichtig.An der Wall Street verliert die Super-Micro-Aktie am Dienstag rund sechs Prozent. Die grundsätzlich starke Positionierung des Konzerns im Bereich KI-Server wird angesichts der Bedenken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär