Angesichts der Weiterentwicklung von KI in Unternehmen über Pilotprojekte und Experimente hinaus sehen sich Infrastrukturentwickler und -betreiber mit einer Reihe großer Herausforderungen konfrontiert, die von Energieversorgung über Ausfallsicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Automatisierung reichen

Das Uptime Institute hat heute die Veröffentlichung seines Berichts Five Data Center Predictions for 2026 bekannt gegeben, in dem über die offensichtlichen Trends des Jahres 2026 hinausgeblickt wird und einige der neuesten Entwicklungen und Herausforderungen unter die Lupe genommen werden, die die digitale Infrastrukturindustrie prägen. Die Prognosen für 2026 konzentrieren sich auf das anhaltende Wachstum der Branche und die damit einhergehenden Herausforderungen sowie auf die Bedeutung von KI als mächtiger, transformativer Wachstumsbeschleuniger. Obgleich KI der wichtigste Treiber für eine Investitionswelle ist, die die digitale Infrastruktur in den kommenden Jahrzehnten prägen wird, sind das Tempo und der endgültige Umfang der Buid-Outs derzeit noch unklar.

"Wir beobachten weiterhin ein starkes Wachstum im Bereich der kritischen digitalen Infrastruktur", so Andy Lawrence, Executive Director of Research beim Uptime Institute. "Gleichzeitig zeigen unsere Forschungsergebnisse Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von KI auf die Nachfrage. Dadurch werden sowohl die Kapazitätsplanung als auch die Entwicklung von Strategien zur Erhöhung der Ausfallsicherheit erschwert. Außerdem beobachten wir eine zunehmende Fragmentierung beim Design und bei der Bereitstellung von Rechenzentren und erwarten Investitionen und Innovationen in den Bereichen CO2-Abscheidungstechnologien, KI und Automatisierung in den Rechenzentren selbst."

Die wichtigsten Ergebnisse des "2026 Five Predictions"-Berichts:

Das KI-Ökosystem nimmt Gestalt an mit KI-Rechenleistung für große Modelle und hochdichter Infrastruktur, die sich immer mehr auf eine kleine Anzahl großer Unternehmen konzentriert.

mit KI-Rechenleistung für große Modelle und hochdichter Infrastruktur, die sich immer mehr auf eine kleine Anzahl großer Unternehmen konzentriert. Entwickler können die Stromknappheit nicht ignorieren der KI-bedingte Anstieg der Last wird den Druck auf die schon heute überlasteten Stromnetze weiter erhöhen und zu Versorgungsproblemen führen. Viele Entwickler schlagen zwar vor, Strom vor Ort zu erzeugen, doch die langen Vorlaufzeiten für den Aufbau großer Stromversorgungsanlagen werden ein großes Hindernis darstellen.

der KI-bedingte Anstieg der Last wird den Druck auf die schon heute überlasteten Stromnetze weiter erhöhen und zu Versorgungsproblemen führen. Viele Entwickler schlagen zwar vor, Strom vor Ort zu erzeugen, doch die langen Vorlaufzeiten für den Aufbau großer Stromversorgungsanlagen werden ein großes Hindernis darstellen. Betreiber setzen angesichts steigender Emissionen auf Kohlenstoffabscheidung der bis 2030 prognostizierte Anstieg des weltweiten Strombedarfs von Rechenzentren um 75 bis 125 GW wird zu einer stärkeren Abhängigkeit von Gasturbinen als Primärenergiequelle führen. Für einige wird sich die Kohlenstoffabscheidung letztlich als praktische und sogar wirtschaftliche Lösung zur Senkung der Treibhausgasemissionen herausstellen.

der bis 2030 prognostizierte Anstieg des weltweiten Strombedarfs von Rechenzentren um 75 bis 125 GW wird zu einer stärkeren Abhängigkeit von Gasturbinen als Primärenergiequelle führen. Für einige wird sich die Kohlenstoffabscheidung letztlich als praktische und sogar wirtschaftliche Lösung zur Senkung der Treibhausgasemissionen herausstellen. Die Skalierung führt zu neuen Herausforderungen, aber Resilienz ist weiterhin entscheidend die hohen Kosten und die Komplexität beim Aufbau einer hochdichten Infrastruktur rücken den Wert und die Kosten der Aufrechterhaltung teurer redundanter Kapazitäten in den Fokus. Doch Kunden und Investoren werden erhöhte Risiken und Gefahren in Bezug auf die Verfügbarkeit wahrscheinlich nicht tolerieren ebenso wenig wie Netzbetreiber oder Betreiber.

die hohen Kosten und die Komplexität beim Aufbau einer hochdichten Infrastruktur rücken den Wert und die Kosten der Aufrechterhaltung teurer redundanter Kapazitäten in den Fokus. Doch Kunden und Investoren werden erhöhte Risiken und Gefahren in Bezug auf die Verfügbarkeit wahrscheinlich nicht tolerieren ebenso wenig wie Netzbetreiber oder Betreiber. KI-Automatisierung im Rechenzentrum schafft den Sprung vom Pilotprojekt zur Produktion KI-gestützte Automatisierung im Rechenzentrum wird nach und nach vom experimentellen Einsatz zur Unterstützung des täglichen Betriebs übergehen. Reinforcement Learning, hybride digitale Zwillinge und frühe industrielle Copiloten werden die Closed-Loop-Optimierung und die Entscheidungsfindung der Betreiber unterstützen, während regelbasierte Systeme Routine-Workflows abwickeln werden. Doch vorerst werden Menschen weiterhin in den Prozess eingebunden sein.

Hier können Sie die Zusammenfassung des Berichts herunterladen und hier können Sie sich für das Webinar anmelden. In diesem Webinar werden am 14. Januar um 9:00 AM PDT (9:00 AM PST, 12:00 PM EST und 5:00 PM GMT) die wichtigsten Trends und Erkenntnisse aus den Gesamtergebnissen des Berichts vorgestellt.Um unserem Uptime Institute Bright Talk Channel beizutreten, besuchen Sie bitte https://www.brighttalk.com/join/.

