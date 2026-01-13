Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 13 janvier/January 2026) - Mijem Newcomm Tech Inc. (the "Issuer") will be reinstated for trading. The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.

The Exchange has determined that the Issuer has not met the continued listing requirements as set out in CSE Policy 2, Appendix A section 2.9.

Pursuant to Policy 6 section 2.4, the Issuer may not rely on confidential price protection, nor may the Issuer complete any financing without prior Exchange approval.

In accordance with Policy 3, section 5.1, the .X extension is added to the listed securities of Issuers that the Exchange has deemed to be inactive.

The Issuer will resume trading on January 14, 2026.

_________________________________

Mijem Newcomm Tech Inc. (l'« Émetteur ») sera rétabli pour le commerce. l'Émetteur a rectifié la situation par défaut qui a donné lieu à la suspension.

La Bourse a déterminé que l'Émetteur ne satisfait pas aux exigences de maintien de la cote énoncées à la section 2.9 de l'annexe A de la Politique 2 de la CSE.

Conformément à la section 2.4 de la Politique 6, l'Émetteur ne peut se prévaloir d'une protection de prix confidentielle ni réaliser de financement sans l'approbation préalable de la Bourse.

Conformément à la section 5.1 de la Politique 3, l'extension .X est ajoutée aux titres cotés des émetteurs que la Bourse a jugés inactifs.

La négociation des titres de l'Émetteur reprendra le 14 janvier 2026.

Issuer/Émetteur : Mijem Newcomm Tech Inc. Old symbol/Vieux symbole : MJEM New symbol/ Nouveau symbole : MJEM.X Effective Date/ Date effective : Le 14 JAN 2026

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)