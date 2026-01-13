Solo-Nonstop-Überquerung des Pazifischen Ozeans

"Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027" ist eine weltweit einzigartige Initiative, bei der Mitsuhiro Iwamoto ein vollständig blinder japanischer Segler mit Wohnsitz in San Diego im Frühjahr 2027 eine ununterbrochene Solo-Pazifiküberquerung versuchen wird. Auf einer 28-Fuß-Yacht will er den Pazifischen Ozean von San Diego an der Westküste der USA bis nach Amakusa in der japanischen Präfektur Kumamoto überqueren, und zwar allein und ohne zwischendurch einen Hafen anzulaufen.

Iwamoto wird über dieses Projekt auf der im Januar 2026 stattfindenden Jahrestagung 2026 des Weltwirtschaftsforums sprechen.

Website des Projekts: https://hiros-choice.com/

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260108682856/de/

Hiro Iwamoto Global Keynote Speaker, First Totally Blind Sailor to Cross the Pacific

Die Botschaft, die er beim WEF am eindringlichsten vermitteln möchte, ist die Kraft der Wahl.

Er verlor sein Augenlicht im Alter von sechzehn Jahren ein Moment, in dem er das Leben beinahe aufgegeben hätte. Dennoch fasste er den Entschluss, sein Leben fortzusetzen. Im Jahr 2013 unternahm er seinen ersten Versuch mit einem Partner den Pazifik zu überqueren, doch die Reise scheiterte aufgrund einer Kollision mit einem Wal. Der Vorfall löste heftige öffentliche Kritik aus und stürzte ihn erneut in tiefe Verzweiflung.

Sechs Jahre später, im Jahr 2019, gelang Iwamoto mit einem neuen Partner die Nonstop-Überquerung des Pazifiks von San Diego nach Fukushima in Japan, eine Strecke von rund 13.000 Kilometern. An diesem Punkt traf er eine weitere Entscheidung nämlich noch weiter zu gehen, was zur Gründung dieses neuen Projekts führte.

Iwamoto wird seine Rede auf dem WEF am 21. Januar 2026 (Ortszeit Davos, Schweiz) halten.

Wie kam er dazu, sich dieser außergewöhnlichen Herausforderung zu stellen? Wir laden Sie ein, seinen Worten aufmerksam zuzuhören.

Website WEF: https://www.weforum.org/

Das ehrgeizige Projekt ist auf eine Vielzahl von Unterstützungssystemen angewiesen, die ihm als "seine Augen" dienen werden.

Dazu gehören eine kontinuierliche Satellitenkommunikation über Starlink, hochempfindliche Kameras, sprachbasierte Navigationssysteme, die wichtige Informationen übermitteln, ein Support-Center an Land, das die Reise überwacht, und vor allem die kollektive Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt, die ihn begleiten und unterstützen werden.

Zusammen sollen diese Elemente eine neue Form des Segelns ermöglichen und das, was für einen blinden Segler lange Zeit als "unmögliches Abenteuer" galt, schrittweise realisierbar machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260108682856/de/

Contacts:

Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027

E-Mail: press@hiros-choice.com awamura@hiros-choice.com

Tel.: +81-90-3100-3976 (Kaori Awamura)