Trotz besser als erwarteter Inflationsdaten haben die großen Indizes an der Wall Street am Dienstag Verluste eingefahren. Der Dow Jones verlor besonders deutlich mit 0,80 Prozent auf 49.192 Punkte. Der Nasdaq 100 gab 0,18 Prozent auf 25.742 Zähler nach und der S&P 500 schloss 0,19 Prozent tiefer bei 6.964 Punkten.Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, stieg im Dezember zum Vorjahr um 2,6 Prozent und damit weniger als erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
