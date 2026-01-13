ExaGrid verbucht 20 aufeinanderfolgende Quartale mit positiver Gewinn- und Verlustrechnung, positivem EBITDA und positivem freien Cashflow

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered Backup Storage-Lösung mit KI-gestützter Retention Time-Lock-(RTL-)Funktion, die eine nicht netzwerkangebundene Ebene (gestuftes Air Gap), Auto Detect Guard, verzögerte Löschvorgänge und unveränderliche Objekte zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen umfasst, gab heute bekannt, dass es im vierten Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, Rekordaufträge und -umsätze sowie für das Jahr 2025 ein Rekordjahr bei Aufträgen und Umsätzen verzeichnen konnte.

Im vierten Quartal 2025 hat ExaGrid mehrere neue Rekorde bei folgenden Kennzahlen aufgestellt:

Gesamtumsatz und Auftragseingänge

Umsätze und Auftragseingänge mit Neukunden

Umsätze und Auftragseingänge mit Bestandskunden

202 neu gewonnene Kunden im Quartal 88 Neukunden mit Abschlüssen im sechsstelligen Bereich 3 Abschlüsse im siebenstelligen Bereich mit Neukunden



Darüber hinaus konnte ExaGrid im Jahr 2025 Auftragseingänge und Umsätze in Rekordhöhe vermelden und erzielte zum 20. Mal in Folge eine positive Gewinn- und Verlustrechnung, ein positives EBITDA und einen positiven freien Cashflow. Das Unternehmen ist vollständig schuldenfrei und verfügt somit über eine solide finanzielle Gesundheit.

Im vierten Quartal 2025 gewann ExaGrid 202 neue Kunden hinzu, darunter 88 sechsstellige und 3 siebenstellige Neukundenaufträge. Anfang 2026 wird ExaGrid die Marke von 5.000 aktiven Kunden aus dem oberen mittleren bis großen Marktsegment überschreiten. Diese Kunden nutzen täglich den Tiered Backup Storage von ExaGrid, um ihre Daten zu schützen. ExaGrid ist ein Tiered Backup Storage-Ziel für mehr als 25 Backup-Anwendungen und -Dienstprogramme, darunter: Veeam, Rubrik, Commvault, NetBackup, Oracle RMAN, Cohesity (zweites Quartal 2026) und viele weitere, die auf der ExaGrid-Website aufgelistet sind.

Highlights des vierten Quartals 2025:

Starke Wettbewerbs-Erfolgsquote von über 70 im Quartal

202 neue Kunden hinzugewonnen

88 Neukundenaufträge im sechsstelligen Bereich und 3 Neukundenverträge im siebenstelligen Bereich abgeschlossen

Knapp 5.000 Kunden schützen ihre Daten mit ExaGrid Tiered Backup Storage

Vertriebs- und Supportteams in 30 Ländern und Kundeninstallationen in mehr als 80 Ländern

Weltweit wachsender Absatz mehr als 50 der Umsätze wurden außerhalb der USA erzielt

Cashflow, EBITDA und Gewinn- und Verlustrechnung bleiben positiv im 20. Quartal in Folge

ExaGrid ersetzt im Quartal eine Rekordzahl an Dell Data Domain-Geräten

ExaGrid veröffentlicht Version 7.4.0, die die KI-gestützte Retention Time-Lock-Funktion von ExaGrid eingeführt: Auto Detect Guard wird um neue Funktionen erweitert, die MSPs dabei helfen, die Datennutzung ihrer Kunden zu verfolgen und bei einem Ransomware-Angriff die Daten einzelner Kunden separat wiederherzustellen.

Bei den MSP Channel Awards 2025 wird ExaGrid im Dezember als "Backup DR Innovation of the Year" sowie als "Storage Hardware Innovation of the Year" und "Storage Vendor of the Year" ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen ergänzen die sechs Branchenauszeichnungen, die das Unternehmen bereits zu Beginn des Jahres bei den Storage Awards, den Data Breakthrough Awards und den Network Computing Awards erhalten hat. Damit erhält ExaGrid im Jahr 2025 insgesamt neun Branchenauszeichnungen.

"ExaGrid setzt sein Wachstum mit robuster Finanzlage fort. Wie schon in den letzten 20 Quartalen haben wir eine positive Gewinn- und Verlustrechnung, ein positives EBITDA und einen positiven freien Cashflow erzielt", erklärt Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid. "Wir unterhalten Vertriebsteams in über 30 Ländern weltweit und betreuen Kundeninstallationen in mehr als 80 Ländern. Wir investieren kontinuierlich in unsere Vertriebspartnerschaften und haben im Jahr 2025 mit mehr Reseller-Partnern als je zuvor kooperiert. Insbesondere für unsere Managed Service Provider-Partner (MSP) haben wir neue Funktionen eingeführt, mit denen für jeden Kunden eine spezifische Freigabe eingerichtet werden kann. Dabei wird die Datennutzung nachverfolgt und für die Abrechnung anteilig berichtet. Die Wiederherstellung ist nach Ransomware-Angriffen auf Kundenebene möglich. Wir haben unseren ersten 'Top 10' Global Systems Integrator unterzeichnet. Der zweite wird demnächst folgen. Aufgrund unserer einzigartigen Architektur, die schnellste Backups, schnelle Wiederherstellungen, echte Skalierbarkeit mit einem festen Backup-Fenster bei wachsenden Datenmengen, hohe Sicherheit und die branchenweit beste Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen mithilfe unserer KI-gestützten Retention Time-Lock-Funktion ermöglicht, ersetzen wir weiterhin den Primärspeicher hinter der Backup-Anwendung sowie Inline-Scale-up-Deduplizierungsgeräte."

"Wir hatten ein äußerst erfolgreiches Jahr 2025 und wollen diesen Schwung mit einem zweistelligen Umsatzwachstum für 2026 mitnehmen", so Andrews.

