DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.384 Punkte
DOW JONES--Leicht negative Vorgaben der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas belastet. Die Nachrichtenlage war jedoch dünn; auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.384 25.421 -0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
