HumanX, der globale KI-Gipfel für Führungskräfte und Innovatoren, hat heute die ersten 100 Referenten bekannt gegeben und die Anmeldung für die HumanX Amsterdam eröffnet, die vom 22. bis 24. September 2026 im RAI stattfindet.

HumanX Amsterdam wurde vom Team hinter Money20/20, Shoptalk und HLTH entwickelt und bringt die bewährte Formel seiner führenden US-Veranstaltung und seines Ökosystem-Treffens nach Europa. Die Veranstaltung versammelt über 2.500 hochrangige Führungskräfte, die sich darauf konzentrieren, über den Hype hinauszugehen und eine praktische, verantwortungsvolle KI-Implementierung in allen Branchen voranzutreiben.

Referenten, die die Diskussion leiten

Zu den ersten 100 Referenten zählen Gründer von KI-Unternehmen wie Anton Osika (Lovable), Jan Oberhauser (n8n), May Habib (Writer), Arvind Jain (Glean) und Jarek Kutylowski (DeepL) sowie Führungskräfte, die KI in Unternehmen einsetzen, darunter Clay Bavor (Sierra), Des Traynor (Intercom) und Eléonore Crespo (Pigment) sowie Führungskräfte globaler Marken wie Diageo, Disney und Replit.

Weitere Referenten vertreten über 20 KI-Einhörner, darunter Quantexa, Owkin und Decagon, sowie Partner von Sequoia, Accel, Lightspeed und Radical Ventures.

"Europa befindet sich in einer entscheidenden Phase der KI-Entwicklung und verdient eine Plattform von Weltklasse, die seinen wachsenden Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft dieser Branche widerspiegelt", erklärte Stefan Weitz, Mitbegründer und CEO von HumanX. "HumanX Amsterdam fungiert als Brücke, die die florierende KI-Community Europas mit globalen strategischen Erkenntnissen verbindet, um reale Auswirkungen zu erzielen."

Anmeldung jetzt möglich

Die Frühbucherphase ist nun eröffnet. Im Einklang mit seinem Bekenntnis zu Substanz statt zu einem "Pay-to-Play"-Modell bietet HumanX Amsterdam wirkungsvolle Keynotes, rollenbasierte Track-Sessions, interaktive Sitzungen in kleinen Gruppen und Roundtables, die sich mit realen Herausforderungen für Führungskräfte befassen. Drei exklusive [X]changes-Veranstaltungen bieten ein Forum, in dem politische Entscheidungsträger, Gründer und Führungskräfte regulatorische und strategische Herausforderungen diskutieren.

HumanX bietet außerdem zwei einzigartige Programme, die darauf ausgelegt sind, echte Geschäftsergebnisse zu erzielen:

VentureConnect Maßgeschneiderte Vermittlung zwischen über 300 Investoren und vielversprechenden globalen KI-Startups

SolutionBridge Sorgfältig ausgewählte Verbindungen zwischen Unternehmenskunden und bewährten Anbietern von KI-Technologie

Über HumanX

HumanX ist der globale KI-Gipfel für Führungskräfte und Innovatoren, die die Zukunft der Unternehmens-KI gestalten. HumanX wurde vom Team hinter Money20/20, Shoptalk und HLTH ins Leben gerufen und bietet einen unvergleichlichen Zugang zu den Menschen und Ideen, die das nächste Jahrzehnt der KI prägen werden mit einem konsequenten Fokus auf Wirkung statt auf Pay-to-Play. Erfahren Sie mehr unter humanx.co

