Blue Matter hat einen neuen Praxisbereich gegründet, der auf die Bedürfnisse von Kunden aus der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung (FuE) ausgerichtet ist. Geleitet wird der Praxisbereich von Tara Austraat-Churik, einer Partnerin, die seit September 2025 für Blue Matter tätig ist.

Tara Austraat-Churik ist bereits seit über 20 Jahren für Life-Science-Kunden tätig. Ihre Schwerpunkte sind Strategieentwicklung und -umsetzung, Betriebsmodell- und Organisationsgestaltung sowie Prozessoptimierung in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Medical Affairs. Bevor sie zu Blue Matter wechselte, war sie als Managing Director im Bereich Forschung und Entwicklung, Gesundheit, Wissenschaft und Wellness bei EY tätig. Sie bringt umfangreiche Erfahrungen im Consulting-Bereich mit, die sie unter anderem bei Booz Allen Hamilton, Navitas, WPP und IBM sammeln konnte. Sie hat einen BA- und MA-Abschluss der University of Notre Dame und einen MSc-Abschluss in translationaler Medizin der University of Edinburgh.

Laut Austraat-Churik soll der FuE-Praxisbereich Biopharmaunternehmen dabei helfen, den Weg zur Markteinführung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Sie ergänzt: "Forschungs- und Entwicklungsorganisationen sind derzeit mit einer hochkomplexen Welt konfrontiert. Künstliche Intelligenz transformiert alle Aspekte der Forschung und Entwicklung. Unter dem Druck, die Pipelines stets gefüllt zu halten, suchen Unternehmen nach neuen Innovationsquellen. Gleichzeitig nimmt auch die Komplexität klinischer Studien zu. Führungskräfte aus Forschung und Entwicklung müssen all diesen Faktoren einen Schritt voraus sein und zugleich die Assets durch die Entwicklungsphasen führen."

Der neue Praxisbereich könne den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen dabei helfen, sich erfolgreich in diesem herausfordernden Umfeld zu behaupten. "Unsere Fähigkeiten reichen von Innovation und Forschung über klinische Entwicklung bis hin zu Zulassungsstrategien und Überwachung nach der Markteinführung. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden über die richtige Organisationsstruktur und die richtigen Fähigkeiten, Prozesse und Technologien verfügen, um in diesen Bereichen zu glänzen."

Managing Partner Ashwin Dandekar betont: "Wir sind rundum begeistert von Tara und diesem Team. Blue Matter leistet einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung von Unternehmen und Assets in der Entwicklungsphase auf die Kommerzialisierung. Daher war es naheliegend, auch zur Optimierung des Entwicklungsprozesses beizutragen. Entwicklungs- und Geschäftsstrategien sollten eng miteinander verknüpft sein und nicht isoliert voneinander existieren."

Über Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist ein globaler Kommerzialisierungspartner für die Life-Sciences-Branche. Von seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien aus betreut Blue Matter ein breites Spektrum an Biopharmaunternehmen, von den 20 weltweit führenden Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Blue Matter unterstützt Kunden dabei, ihre Wertschöpfung auf Produkt- und Portfolioebene sowie auf Organisationsebene zu maximieren, indem es Marktkenntnisse, strategische und operative Beratung sowie Kommunikationsdienstleistungen bereitstellt.

