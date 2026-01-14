Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 13 janvier/January 2026) - Giant Mining Corp. 14JAN2026 Warrants listed on May 22, 2025 with an expiry date of January 14, 2026 will expire on January 14, 2026.

Settlement Terms: All trades on January 14 will be for cash same day.

The warrants will be halted at noon and delisted at market close January 14, 2026.

_________________________________

Giant Mining Corp. 14JAN2026 Les bons de souscription cotés le 22 mai 2025 avec une date d'expiration au 14 janvier 2026 expirera le 14 janvier 2026.

Conditions de règlement : Toute les transactions du 14 janvier seront en espèces le même jour.

Les bons de souscription seront arrêtés à midi et radiés à la clôture du marché le 14 janvier 2026.

Delist Date/Date de Retrait : Le 14 JAN 2026 Symbol/Symbole : BFG.WT.B

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)