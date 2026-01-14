Ready StreamShare wurde für moderne Familien entwickelt und verbindet die Freiheit persönlicher Geräte mit gemeinsamer Verbindung, um ein nahtloses, angenehmeres Erlebnis für jede Fahrt zu bieten

Mit dem Aufkommen von Millennial- und Gen X-Familien, die mit Kindern der Generation Z und Gen Alpha reisen, ist der heutige Fahrzeuginnenraum nun für mehrere Nutzer ausgelegt. Jeder bringt ein Gerät mit und jeder möchte die Kontrolle darüber haben, aber herkömmliche Automobil-Audio-Systeme sind größtenteils für eine einzige Quelle ausgelegt. Familien möchten persönliche Auswahlmöglichkeiten haben, ohne dabei die Möglichkeit zu verlieren, Momente zu teilen, Pläne zu koordinieren oder einfach nur zu reden, insbesondere wenn die Passagiere Kopfhörer tragen. Da sich die Verbrauchergewohnheiten weiterentwickeln und die Erwartungen an das Erlebnis im Fahrzeuginnenraum neu definieren, müssen Fahrzeuge über herkömmliche Funktionen hinausgehen und zu vollständig vernetzten Umgebungen werden, in denen Medien, Kommunikation und Produktivität nahtlos ineinanderfließen.

Um dieser Veränderung gerecht zu werden, hat HARMAN, der führende Anbieter von Automobiltechnologie und Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd., heute Ready StreamShare vorgestellt, eine neue Audio- und Kommunikationslösung für den Innenraum, die Medien von mehreren persönlichen Geräten nahtlos in die Audio-Umgebung des Fahrzeugs integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Einzelsystemen, die in erster Linie für den Fahrer konzipiert sind, verwendet Ready StreamShare einen zentralen Verbindungsknotenpunkt im Fahrzeug, der Audiostreams und Kommunikation im gesamten Innenraum koordiniert. Dies ermöglicht sowohl ein intensives persönliches Erlebnis als auch müheloses gemeinsames Hören für alle Insassen.

So funktioniert Ready StreamShare

Verbinden: Bis zu vier Passagiere können ihre Telefone mit einem zentralen Hub im Fahrzeug koppeln, um persönliche Hörzonen zu erstellen.

Bis zu vier Passagiere können ihre Telefone mit einem zentralen Hub im Fahrzeug koppeln, um persönliche Hörzonen zu erstellen. Hören: Jeder Fahrgast kann über die im System enthaltenen, von HARMAN bereitgestellten Kopfhörer mit extrem geringer Latenz privat hören oder sich einer anderen Zone für die gemeinsame Wiedergabe anschließen.

Jeder Fahrgast kann über die im System enthaltenen, von HARMAN bereitgestellten Kopfhörer mit extrem geringer Latenz privat hören oder sich einer anderen Zone für die gemeinsame Wiedergabe anschließen. Kommunizieren: Die Passagiere können vom Mediengenuss zum freihändigen Gespräch im Fahrzeuginnenraum wechseln, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Eine Fahreransage-Funktion kann aktive Streams unterbrechen, damit alle wichtigen Nachrichten hören können.

Dank der patentierten Wireless Audio Ultra-Low-Latency-Streaming-Technologie von HARMAN sorgt Ready StreamShare für natürliche und ununterbrochene Gespräche im Fahrzeug, selbst über Kopfhörer. Vom Teilen eines neuen Lieblingssongs über die Teilnahme an einer Gruppendiskussion bis hin zur Übermittlung wichtiger Informationen an die gesamte Kabine die Passagiere können nahtlos zwischen den einzelnen Momenten wechseln, ohne den Kontakt zu verlieren. Es ist mehr als nur Audio. Es ist mühelose menschliche Verbindung.

"Familien erwarten heute, dass das Auto wie ihr digitales Leben funktioniert persönlich, vernetzt und gemeinsam nutzbar", so Zafar Razzacki, Director, Product Management, Ready StreamShare bei HARMAN. "Ready StreamShare verbindet die Freiheit persönlicher Geräte mit einer gemeinsamen Verbindung, um die Zeit auf der Straße zu einem angenehmeren und funktionaleren Erlebnis zu machen. Basierend auf bahnbrechender Technologie und tiefgreifenden Einblicken in das Nutzerverhalten positioniert es HARMAN an der Spitze ganzheitlicher, orchestrierter Audioerlebnisse im Fahrzeuginnenraum, die sich mühelos und sinnvoll anfühlen."

Ready StreamShare bietet eine neue Klasse intelligenter Audioerlebnisse im Fahrzeuginnenraum, die auf die Art und Weise zugeschnitten sind, wie Menschen in modernen Fahrzeugen hören, teilen und kommunizieren.

Das Fahrzeug wird zum intelligenten Medien-Hub

Ready StreamShare bildet die Grundlage für eine vernetztere Zukunft im Fahrzeuginnenraum und verwandelt das Fahrzeug in einen intelligenten Hub für Medien und Kommunikation. Für Automobilhersteller bietet es eine skalierbare Grundlage für intelligentere, adaptive Erlebnisse, die sich parallel zu den Fortschritten in der Konnektivität und den Erwartungen der Nutzer weiterentwickeln.

Personalisierte Medienzonen mit gemeinsamer Verbindung

Über einen zentralen Bluetooth-fähigen Verbindungshub unterstützt Ready StreamShare bis zu vier personalisierte Medienzonen. Mit der Ready-StreamShare-App für Mobilgeräte können Fahrgäste individuell Musik hören, gemeinsam Medien genießen oder sich ohne Abnehmen der Kopfhörer in natürliche Gespräche einbringen. Dazu gehört auch das Ein- und Aussteigen aus Gruppengesprächen, ganz so, wie moderne Familien heute unterwegs miteinander interagieren. Für Fahrer und Eltern stellt diese flexible Kommunikation ein wichtiges Gefühl der Zusammengehörigkeit und Koordination wieder her, selbst wenn jeder in seine eigene Aktivität vertieft ist.

Müheloses Teilen und klare Kommunikation für den gesamten Innenraum

Aufbauend auf dieser nahtlosen Konnektivität ermöglicht Ready StreamShare die gemeinsame Nutzung von Medien in Echtzeit zwischen den Fahrgästen, sodass jeder in einer Zone andere zum Mithören einladen kann. Wenn der Fahrer sich an den gesamten Innenraum wenden muss, kann er mit einem einzigen Fingertipp eine Fahrerwarnung auslösen, die alle Streams pausiert, ein visuelles Signal aktiviert und sicherstellt, dass die Nachricht alle erreicht, wodurch Klarheit und Konzentration ohne laute Stimmen oder Ablenkung vom Straßenverkehr gewährleistet werden.

Entwickelt, um mit Familien und zukünftigen Erfahrungen zu wachsen

Ready StreamShare kann auf alle bestehenden In-Cabin-Angebote und Markenerlebnisse von HARMAN aufgesetzt werden und lässt sich leicht in die Fahrzeugarchitektur integrieren. Durch die Kombination von persönlichem Hörgenuss und gemeinsamen Momenten hilft Ready StreamShare OEMs dabei, den Innenraum mit einem neuen Audioerlebnis zu differenzieren, das für Verbraucher gut sichtbar und über Fahrzeugmodelle hinweg skalierbar ist. Das flexible Design ermöglicht es, das Erlebnis im Laufe der Zeit zu erweitern, einschließlich der Unterstützung für Gäste oder Kinder, die möglicherweise keine eigenen Geräte haben, sowie Optionen für die Kindersicherung. In Zukunft wird Ready StreamShare um neue Szenarien erweitert, von der Verbindung mit externen Bluetooth-Lautsprechern auf Campingplätzen oder bei Tailgate-Partys bis hin zur Integration mit zukünftigem Zubehör wie vernetzten Babytragen und intelligenten Autositzen, die Schlaflieder oder weißes Rauschen streamen können.

Orchestrierte Ökosysteme im Fahrzeuginnenraum

Ready StreamShare ergänzt das wachsende Portfolio an Ready-Produkten von HARMAN, die zusammenwirken, um ganzheitliche Ökosysteme im Fahrzeuginnenraum zu orchestrieren, die sich an die Bedürfnisse der Menschen anpassen, sich nahtlos in die Fahrzeugumgebung integrieren und neuen Mehrwert für Automobilhersteller und Verbraucher schaffen. Es spiegelt das Engagement von HARMAN für intelligente, wirkungsvolle Innovationen wider, die jeden Moment auf der Straße bereichern.

HARMAN verbessert jeden Moment hinter dem Steuer mit einer Technologie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und das Fahren sicherer, intelligenter und vernetzter macht. Die neuesten Produkte des Unternehmens zeigen, wie fortschrittliche Innovationen und tiefgreifende Einblicke in das menschliche Verhalten zusammenkommen, um nahtlose, intuitive Erfahrungen im Fahrzeuginnenraum zu schaffen.

Bei HARMAN spiegeln "intelligente Erfahrungen" sowohl ein tiefes Verständnis der Nutzerbedürfnisse als auch die Integration von KI und anderen neuen Technologien wider, um Interaktionen zu ermöglichen, die sich natürlich und sinnvoll anfühlen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Automobilbranche, erheblicher Investitionen in Technik und moderne Technologien sowie umfassender Synergien mit Samsung ist HARMAN einzigartig positioniert, um transformative Fahrzeugtechnologien zu liefern, die die Zukunft der Mobilität prägen.

Weitere Informationen zu Ready StreamShare und der gesamten HARMAN-Produktpalette finden Sie unter: https://car.harman.com/

ÜBER HARMAN

HARMAN ist ein weltweit führender Anbieter von Lifestyle-Audio- und Automobiltechnologie. Wir schaffen intelligente Erlebnisse, die das Leben der Menschen unterwegs, zu Hause, auf der Bühne und überall dazwischen bereichern. Unsere ikonischen Audiomarken darunter JBL Harman Kardon AKG Bowers Wilkins Denon und Marantz bieten Verbrauchern und Audio-/Video-Profis weltweit erstklassigen Klang. Mehr als 50 Millionen Fahrzeuge weltweit vertrauen auf die Technologien von HARMAN, um ein sichereres, intelligenteres und intuitiveres Fahrerlebnis zu bieten. HARMAN ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co., Ltd. und beschäftigt weltweit rund 26.000 Mitarbeiter.

