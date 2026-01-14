Neue Produkte und Upgrades im gesamten "Ready"-Portfolio von HARMAN, im Bereich Automobil-Audio und bei der Software-Defined-Vehicle-Suite helfen OEMs dabei, schon heute differenzierte Erfahrungen im Fahrzeuginnenraum in großem Maßstab anzubieten.

Was ist neu: Multi-Source-Audio- und Kommunikations-Orchestrator für den Innenraum sowie Updates für SDV-Tools, Personalisierung, Sicherheit und visuelle Erlebnisse, die alle nahtlos zusammenarbeiten.

Warum das wichtig ist: Da KI allgegenwärtig wird, hängt die Differenzierung der OEMs von der Umsetzung ab. Diese Umsetzung muss nützliche, sichere und integrierte Erlebnisse bieten, die schnell validiert und während des gesamten Fahrzeuglebenszyklus aktualisiert werden können.

Jetzt lieferbar: Straßentaugliche Produkte sind ab sofort für die Integration durch OEMs verfügbar.

Die Botschaft ist klar: In der Automobilbranche ist KI mittlerweile ein Muss. Was die Marktführer auszeichnet, ist die Umsetzung Erfahrungen, die integriert, sicher und über Plattformen und den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs hinweg einsetzbar sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260113235250/de/

Aufbauend auf seiner Tradition der Innovation im Innenraum hat HARMAN, der führende Automobiltechnologieanbieter und Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd., heute Verbesserungen seines Portfolios an preisgekrönten Ready-Produkten und Automobil-Audio-Angeboten bekannt gegeben. Diese Lösungen, die ab sofort für die OEM-Integration verfügbar sind, helfen Automobilherstellern, die Komplexität der Integration zu reduzieren, Hardware- und Softwarezyklen zu beschleunigen und intelligente und sinnvolle Erfahrungen im Fahrzeug zu bieten, die über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs hinweg aktualisiert werden können.

"Im Fahrzeug sind KI, maschinelles Lernen und andere neue Technologien allein kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Die Umsetzung ist entscheidend", sagte Christian Sobottka, Chief Executive Officer und President der Automotive Division von HARMAN. "Was HARMAN auszeichnet, ist unsere Fähigkeit, Software, Hardware, KI, Audio- und visuelle Technologien zu ganzheitlichen, fahrbereiten Erlebnissen zu orchestrieren, die den Anforderungen der Verbraucher entsprechen. Mit unserem integrierten Produktportfolio und unseren fortschrittlichen Entwicklertools helfen wir OEMs bei der Lösung wichtiger Herausforderungen wie der Komplexität der Integration und den Lebenszykluskosten, damit sie schnelle, verbraucherorientierte Innovationen für sich weiterentwickelnde Fahrzeugplattformen liefern können, die ihren Kunden echte Freude am Fahren bereiten."

HARMAN Ready-Produkte genießen das Vertrauen von OEMs weltweit und kommen in Fahrzeugen zum Einsatz, die heute auf den Straßen unterwegs sind, sowie in kommenden Modellen, da Automobilhersteller neue digitale Erlebnisse in ihren gesamten Produktpaletten einführen.

SDV-Toolchain: schneller entwickeln, sicher validieren, lebenslang aktualisieren

Software ist heute der wichtigste Differenzierungsfaktor. Angesichts der zunehmenden Verbreitung zentralisierter Rechen- und Zonenarchitekturen benötigen OEMs Toolchains, die Validierungszyklen verkürzen und die Konsolidierung gemischter Kritikalitätsstufen risikofrei machen. Die SDV-Toolchain und das Commerce-Ökosystem von HARMAN helfen OEM-Teams, schneller voranzukommen, ohne die Komplexität der Plattform zu erhöhen.

Ready CQuence Loop: Cloud-native Erstellung/Test/Validierung über virtuelle und physische Ziele hinweg.

Cloud-native Erstellung/Test/Validierung über virtuelle und physische Ziele hinweg. Ready CQuence Run: Der branchenweit einzige Typ-1-Hypervisor für die Automobilindustrie für sichere Isolierung gemischter Kritikalität (über 20 Millionen ECUs).

Der branchenweit einzige Typ-1-Hypervisor für die Automobilindustrie für sichere Isolierung gemischter Kritikalität (über 20 Millionen ECUs). OTA Smart Delta Ready Link Marketplace: Bewährte Flotten-Updates (über 80 Millionen Fahrzeuge) sowie über 190 Apps/Funktionen mit neuen Entdeckungsmöglichkeiten und verbesserten kontrollierten Flottentests.

Personalisierung: Audio, orchestriert und markenprägend

Personalisierung ist der Bereich, in dem Verbraucher den Unterschied am meisten spüren wenn sich der Innenraum an jeden Insassen und den Kontext der Fahrt anpasst. Die Audio-Updates von HARMAN helfen OEMs dabei, orchestrierte Multi-User-Erlebnisse und einen unverwechselbaren Markenauftritt zu bieten.

Ready StreamShare: Bis zu vier personalisierte Medienzonen über einen Bluetooth-fähigen Hub und von HARMAN bereitgestellte Kopfhörer mit extrem geringer Latenz, die im Lieferumfang des Systems enthalten sind für persönliches Hörvergnügen, gemeinsame Momente und freihändiges Unterhalten im Innenraum.

Bis zu vier personalisierte Medienzonen über einen Bluetooth-fähigen Hub und von HARMAN bereitgestellte Kopfhörer mit extrem geringer Latenz, die im Lieferumfang des Systems enthalten sind für persönliches Hörvergnügen, gemeinsame Momente und freihändiges Unterhalten im Innenraum. HALOsonic Electronic Sound Synthesis: Anpassbare Fahrzeugklangsignaturen mit neuen Klangeinstellungen und einem intuitiven Tuning-Workflow.

Anpassbare Fahrzeugklangsignaturen mit neuen Klangeinstellungen und einem intuitiven Tuning-Workflow. HARMAN Branded Audio: Premium-Atmosphäre im Innenraum über die Lautsprecher hinaus, mit abgestimmter Beleuchtung und taktilen Elementen sowie KI-gesteuerten Verbesserungen durch den neuen Genre Optimizer und Smart Bass Impact.

Sicherheit und vernetztes Bewusstsein: Kontext im Innenraum und außerhalb des Fahrzeugs

Da OEMs eine Vision von null Unfällen verfolgen, entwickelt sich Sicherheit zu einem kontextbezogenen Bewusstsein dem Verständnis dessen, was im Innenraum und außerhalb des Fahrzeugs geschieht, und der Bereitstellung zuverlässiger Unterstützung ohne Ablenkung. Die Ready-Produkte von HARMAN kombinieren Intelligenz im Innenraum, Situationsbewusstsein und Konnektivität, um OEMs dabei zu helfen, zuverlässige Sicherheitserfahrungen in großem Maßstab zu implementieren.

Ready Care : Intelligenz im Innenraum für die Überwachung und Interventionen von Fahrern und Insassen, einschließlich Einzelherzschlag-Erkennung und verbesserter Überwachung der Insassenposition.

: Intelligenz im Innenraum für die Überwachung und Interventionen von Fahrern und Insassen, einschließlich Einzelherzschlag-Erkennung und verbesserter Überwachung der Insassenposition. Ready Connect: Preisgekrönte Suite von Telematik-Steuergeräten, die 4G-, 5G- und Satellitenkommunikation unterstützen und entwickelt wurden, um Fahrern und Passagieren zu helfen, auch in schwierigen Umgebungen mit dem verbunden zu bleiben, was ihnen am wichtigsten ist.

Preisgekrönte Suite von Telematik-Steuergeräten, die 4G-, 5G- und Satellitenkommunikation unterstützen und entwickelt wurden, um Fahrern und Passagieren zu helfen, auch in schwierigen Umgebungen mit dem verbunden zu bleiben, was ihnen am wichtigsten ist. Ready Aware: Vehicle-to-Network (V2N)-Gefahren- und Kreuzungswarnungen unter Verwendung bestehender Konnektivität, mit einer ML-verfeinerten Confidence Engine zur Reduzierung von Fehlalarmen und Informationsüberflutung sowie Notfallfahrzeugerkennung durch akustische Sensorik und Cerence AI.

Visuelle Erlebnisse: erstklassige Klarheit ohne Ablenkung

Das Ziel sind nicht einfach nur größere Bildschirme, sondern Klarheit und Effizienz für den Fahrer, da immer mehr softwaregesteuerte Funktionen in das Cockpit Einzug halten. Die Neo QLED-Displays und Windschutzscheibeninnovationen von HARMAN helfen OEMs dabei, ein erstklassiges Erlebnis zu bieten, das auf die Benutzerfreundlichkeit für den Fahrer ausgelegt ist.

Ready Display (Samsung Neo QLED): Das branchenweit erste HDR10+-zertifizierte Display für den Automobilbereich; das neue Preis-Leistungs-Modell NQ1 erweitert die Neo QLED-Qualität auf weitere Produktreihen mit höherem Farbumfang und besserer Lesbarkeit bei Tageslicht als herkömmliche LCDs.

Das branchenweit erste HDR10+-zertifizierte Display für den Automobilbereich; das neue Preis-Leistungs-Modell NQ1 erweitert die Neo QLED-Qualität auf weitere Produktreihen mit höherem Farbumfang und besserer Lesbarkeit bei Tageslicht als herkömmliche LCDs. Ready Vision QVUE: Sichtfeld-Windschutzscheiben-Display mit blickgesteuerter Helligkeitsanpassung, Hinderniserkennung, eMirror Live View für Kurvenfahrten, QVUE Canvas-Konfigurator für Drag-and-Drop-Inhalte für Fahrer und QVUE UI Editor zur Beschleunigung der Softwareentwicklung für OEMs.

Skalierbar und ab sofort lieferbar

Die neuesten Entwicklungen von HARMAN spiegeln das Engagement für straßentaugliche Produkte wider, die über eigenständige Funktionen hinausgehen und die Bedürfnisse von Fahrern und Passagieren berücksichtigen. Gestützt auf fundiertes Automobil-Know-how und die Stärke der Partnerschaft mit Samsung unterstützt HARMAN OEMs dabei, Audio-, Video-, Sicherheits- und Personalisierungsfunktionen zu einem einheitlichen, intelligenten Fahrerlebnis zu verbinden, das sich nahtlos in das zunehmend vernetzte digitale Leben der Verbraucher einfügt und bereits heute mit Upgrades während des gesamten Lebenszyklus ausgeliefert wird.

Weitere Informationen zur gesamten Produktpalette finden Sie in unseren zusätzlichen Produktpressemitteilungen oder unter: https://car.harman.com/

