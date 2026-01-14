500 Global, eines der weltweit aktivsten Risikokapitalunternehmen1 mit Sitz im Silicon Valley, und Creators HQ, der erste Hub für Content-Ersteller in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten, der das globale Ökosystem für Content-Ersteller fördert, gaben bekannt, dass das Creators Ventures Accelerator-Programm Start-ups unter der Leitung von Content-Erstellern mit einem Gesamtwert von über 130 Millionen US-Dollar aufbaut und unterstützt.2

Der Creators Ventures Accelerator erhielt über 1.100 Bewerbungen von Content-Erstellern und Gründern von Technologie-Startups aus mehr als 70 Ländern. Nach einem Auswahlverfahren wurden 21 Kreative und Gründer für das Programm ausgewählt. Diese Gruppe bedient eine Community von mehr als 20 Millionen Followern, Abonnenten und Nutzern auf verschiedenen Plattformen.

"Kreative sind eine wachsende Gruppe von echten Unternehmern. Weltweit gibt es 50 Millionen Kreative, und es wird erwartet, dass diese Zahl in den nächsten fünf Jahren jährlich um 10 bis 20 steigen wird. Die erste Iteration dieser Branche basierte auf Sichtbarkeit und Viralität, um monetarisiert zu werden. Da Verbraucher immer versierter und anspruchsvoller werden, sind wir der Ansicht, dass die neuen Wege zur Kommerzialisierung denen offenstehen werden, die sich auf die Grundlagen des Geschäfts konzentrieren, sich intensiv in der Gemeinschaft engagieren, hochwertige Inhalte anbieten, diversifizierte Strategien verfolgen und mit einer langfristigen Vision und einer guten Produkt-Markt-Passung arbeiten. Wir sind sehr stolz darauf, diese Gruppe von Kreativen und Gründern auf ihrem Weg zu unterstützen, die aus so unterschiedlichen Bereichen wie Marketing, Finanzen, Bildung, Gesundheitswesen, Konsumgüter sowie Medien und Unterhaltung stammen", sagte Courtney Powell, COO bei 500 Global.

Die Unternehmen des Creators Ventures Accelerator sind:

Bump Finanztechnologie USA Antrieb für die weltweit größte Finanzinfrastruktur für die globale Kreativwirtschaft

Bupple Software und Dienstleistungen USA Optimierung der Inhaltserstellung durch den Einsatz von KI-Editor-Agenten für die gesamte Inhaltsbibliothek einer Marke, wodurch isolierte Arbeitsabläufe ersetzt werden

dromOS Software und Dienstleistungen Mexiko Unterstützung von Menschen bei der kontinuierlichen Selbstverbesserung, indem die Bildung von Gewohnheiten und von Entwicklern initiierte Herausforderungen in ein Spiel verwandelt werden

Echooo AI Marketing und Werbung Pakistan Automatisierung des traditionellen Influencer-Management-Workflows mithilfe von KI-Agenten

Geeva Marketing und Werbung VAE Unterstützung von Kooperationen zwischen Marken und Kreativen mithilfe von KI

Hypesociety Marketing und Werbung VAE Verwandlung von Kreativen in eine Echtzeit-Vertriebsplattform für Marken durch die Weiterveröffentlichung ihrer Inhalte

InfluSense Software und Dienstleistungen Vereinigtes Königreich Unterstützung bei der Suche nach aufstrebenden Künstlern, bevor sie bekannt werden

Intuition Intelligence Software und Dienstleistungen USA Unterstützung von Content-Erstellern bei der Entwicklung viraler Inhalte

Kami Verbraucher Türkei Gemeinschaftliche IP-Engine wandelt 400 Millionen Minuten an Geschichten in KI-generierte Franchises um

Mindfull Gesundheitswesen USA Personalisierte Gesundheitsplattform für Frauen, die Kalorienzählen durch Ernährungsintelligenz ersetzt

MoonTech Marketing und Werbung VAE Influencer-Marketing zu einem messbaren, vorhersehbaren Wachstumsmotor machen

Neura Coach Gesundheitswesen USA Kombination von menschlicher Unterstützung mit KI-Agenten, um Menschen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen

Noqta Creative Bildung Bahrain Bereitstellung einer strukturierten, professionellen Ausbildung für arabischsprachige Content-Ersteller

SHAIKE Marketing Werbung Frankreich Mit KI Hollywood-taugliche Werbung schneller, kostengünstiger und in höherer Qualität erstellen

Skillstore Bildung Vereinigtes Königreich Unterstützung für Kreative, die sich zu neuen Pädagogen entwickeln möchten

So Squared Software Dienstleistungen Vereinigtes Königreich Optimierung des kreativen Handels für globale Marken

Societiz Bildung USA Kreative in Schwellenländern von Influencern zu Gründern

Stareable Medien und Unterhaltung USA Unterstützung für Kreative bei der Skalierung ihrer geistigen Eigentumsrechte und Unternehmen

Super Abla Bildung Ägypten Vermittlung der arabischen Sprache durch Kultur, Geschichte und Geografie mit einer inhaltsorientierten EdTech-Plattform für die frühkindliche Bildung

The Good News Marketing und Werbung Ägypten Verbreitung von Geschichten der Hoffnung von und für arabische Jugendliche

Trenderz Marketing Werbung Elfenbeinküste Wir gestalten die Zukunft des Reisens, indem wir Kreativen dabei unterstützen, ihren Einfluss in konkrete Buchungen umzuwandeln

Das zehnwöchige Creators Ventures Accelerator-Programm fand seinen Höhepunkt in einer Abschlusspräsentation auf dem vierten 1 Billion Followers Summit, an dem über 30.000 Teilnehmer aus aller Welt, mehr als 15.000 Content-Ersteller und über 500 Referenten teilnahmen. In die Endrunde gekommen und für eine Förderung durch Creators HQ qualifiziert sind James Jones, CEO und Mitbegründer der Fintech-Plattform für Kreative Bump und Yagmur Aydemir, CEO und Gründer der Community-basierten IP-Engine für Geschichten Kami.

Ihre Exzellenz Alia AlHammadi, stellvertretende Vorsitzende des Medienbüros der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate und CEO des 1 Billion Followers Summit, gratuliert den Unternehmen, die sich für eine Finanzierung durch Creators HQ, Bump und Kami qualifiziert haben, und lobt die kreativen Ideen und innovativen Visionen, die den Ehrgeiz der Content-Ersteller und ihre Fähigkeit widerspiegeln, digitale Kreativität zu nutzen, um hochwertige Unternehmen mit bedeutender entwicklungsbezogener und sozialer Wirkung aufzubauen.

AlHammadi erklärte: "Der Creators Ventures Accelerator verkörpert unsere kontinuierliche Unterstützung für Content-Ersteller und Influencer, indem er sie dabei unterstützt, ihre Ideen zu entwickeln und in nachhaltige Projekte umzusetzen, die greifbare Entwicklungsergebnisse erzielen und mit ihren Zukunftsvorstellungen im Einklang stehen."

Die Jury bestand aus renommierten Experten: Courtney Powell, COO bei 500 Global; Scott Van Den Berg, Gründer von Hotstart VC; Ben Acott, CMO bei Magnetic Labs; Jonathan Labin, renommierter Technologieberater und ehemaliger Geschäftsführer bei Meta.

Über 500 Global

500 Global ist eine mehrstufige Risikokapitalgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Milliarden US-Dollar3, die in Gründer investiert, die schnell wachsende Technologieunternehmen aufbauen. 500 Global konzentriert sich auf Märkte, in denen Technologie, Innovation und Kapital langfristigen Wert schaffen und Wirtschaftswachstum und Entwicklung vorantreiben können. Das Unternehmen arbeitet eng mit wichtigen Interessengruppen zusammen und berät Regierungen hinsichtlich der optimalen Unterstützung unternehmerischer Ökosysteme und der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern.

500 Global hat mehr als 5.000 Gründer unterstützt, die mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern vertreten, darunter mehr als 35 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar und mehr als 160 Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen US-Dollar (einschließlich privater, börsennotierter und ausgegliederter Unternehmen) (Stand: 30. Juni 2025). Das Unternehmen hat über 200 Start-up-Programme in 24 Märkten initiiert, mehr als 4.000 Start-ups gefördert und über 6.000 Gründer betreut. Die über 180 Teammitglieder sind in mehr als 23 Ländern tätig und bringen Erfahrungen als Unternehmer, Investoren und Führungskräfte aus einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen mit.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.500.co.

Über Creators HQ

Creators HQ ist die erste Plattform für Content-Ersteller in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten. Sie wurde im Rahmen des Content Creators Support Fund ins Leben gerufen einer Initiative, die von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, während der zweiten Ausgabe des 1 Billion Followers Summit im Jahr 2024 angekündigt wurde. Creators HQ bietet eine Grundlage für Ersteller, Innovatoren und kreative Initiativen, um erfolgreich zu sein.

Creators HQ ist Teil von Visioneers, der größten Plattform für Content-Management und -Entwicklung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Visioneers umfasst 21 Unternehmen und Plattformen, darunter den 1 Billion Followers Summit, die New Media Academy, das Communications Center, die History Academy, Arab Nation, Masdar News, UAE Nation, UAE in Numbers, Whoweyya, Al Mal Channel, Wasl, Xposed und AI Media Lab.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.creatorshq.com.

Über den 1 Billion Followers Summit

Mit dem Ziel, weltweit über eine Milliarde Menschen zu erreichen, bringt der 1 Billion Followers Summit, die weltweit größte Veranstaltung zur Gestaltung der Content-Creator-Wirtschaft, organisiert vom Medienbüro der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, die weltweit führenden Social-Media-Influencer aller Online-Plattformen zusammen. Der Gipfel befasst sich mit der Frage, wie neue Medien einen positiven gesellschaftlichen Wandel vorantreiben und nachhaltiges Wirtschaftswachstum für Nationen fördern können. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen der Vereinigten Arabischen Emirate, eine dynamische Community von Content-Erstellern zu fördern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.1billionsummit.com.

1 Basierend auf den PitchBook's 2024 Global League Tables.

2 500 Global übernimmt keine Garantie für den Erfolg oder das Wachstum von Organisationen oder Einzelpersonen, die an einem Programm von 500 Global teilnehmen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Gesamtbewertungsbetrag um einen aggregierten Betrag handelt, der auf den von den teilnehmenden Unternehmen/Gründern zum 31. Dezember 2025 angegebenen individuellen Bewertungsbeträgen basiert. Diese Angaben stammen aus Eigenangaben und wurden von 500 Global nicht überprüft.

3 Die Berechnungen des verwalteten Vermögens (AUM) basieren auf internen Schätzungen zum 30. Juni 2025.

