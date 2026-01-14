München (ots) -Es gibt sie: die guten Nachrichten, die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den Good News über das, was uns aufrichtet.Mädchen in Afghanistan können dank einer von Exil-Afghaninnen geleiteten Initiative digital lernen. Inzwischen nutzen mehr als 30.000 Mädchen die Bildungsangebote. Dazu gehören der Satelliten-Fernsehsender Begum TV, der neben Kultur- und Nachrichtenformaten auch Lernkurse, etwa in Mathematik oder Geschichte, im Programm hat. Parallel dazu stellt die Begum Academy per Website kostenlos gezielt Schulstoff der Klassen 7 bis 12 zur Verfügung. 2025 konnte die Initiative ihre Bildungsangebote weiter ausbauen.In Afghanistan werden die Rechte von Frauen und Mädchen auf Bildung, Arbeit und Bewegungsfreiheit seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 immer mehr eingeschränkt. Mädchen ist der Besuch von weiterführenden Schulen sowie Universitätsbildung verboten, auch ist ihnen die Teilnahme am öffentlichen Leben untersagt, etwa ein Spaziergang im Park oder sportliche Aktivitäten.Der in Paris ansässige Fernsehsender Begum TV ist - ebenso wie die Online-Plattform oder der youtube-Kanal der Begum Academy - für Mädchen eine der wenigen Möglichkeiten, Lernstoff aufzuholen. Eine bedeutsame Neuerung des letzten Jahres ist die App der Begum Academy, deren Inhalte auch im Offline-Modus funktionieren - in Afghanistan besonders wichtig, weil die Infrastruktur von Telekommunikationsdiensten unter der Taliban-Aufsicht zunehmend torpediert und mobiles Internet extrem gedrosselt und verteuert wird. Bislang konnten allein mit der mobilen Anwendung schon rund 7000 Lernende erreicht werden.Für die Mädchen und Frauen in Afghanistan sind die Programme darüber hinaus eine Brücke zur Außenwelt, ein, wenn auch kleiner, Fluchtweg aus der Isolation.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6195858