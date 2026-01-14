Alta Semper Capital LLP ("Alta Semper"), eine in London ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen im Gesundheitswesen und im Konsumgüterbereich in wachstumsstarken Märkten konzentriert, gab heute bekannt, dass sie sich 57,5 Millionen US-Dollar an Zusagen für den Alta Semper Growth Fund II gesichert hat. Diese Zusagen stammen von einem Konsortium von Investoren, darunter die Europäische Investitionsbank (EIB) Gruppe und die International Finance Corporation (IFC). Diese wegweisende Partnerschaft wurde heute im Rahmen einer feierlichen Unterzeichnungszeremonie in einem Ministerium in Kairo besiegelt.

Die EIB Group, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds, hat 37,5 Millionen US-Dollar zugesagt, während die IFC 20,0 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat. Dieser Meilenstein stellt eine bedeutende Errungenschaft in der Kapitalbeschaffungsphase des Fonds dar und unterstreicht die anhaltende institutionelle Unterstützung für die differenzierte Anlagestrategie von Alta Semper.

Der Alta Semper Growth Fund II strebt ein Gesamtfondsvolumen von 150 Millionen US-Dollar an. Er konzentriert sich auf die Skalierung marktführender Unternehmen im Gesundheits- und Konsumgüterbereich, die den Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen in Afrika und anderen ausgewählten Wachstumsmärkten verbessern. Der Fonds legt besonderen Wert auf die Bereiche Primärversorgung, Präventivmedizin, Diagnostik, medizinische Geräte, digitale Gesundheit, Verbraucher-Wellness-Plattformen und disruptive Technologien.

Die Investition der EIB steht in engem Einklang mit dem Investitionspaket "Global Gateway" der EU und Afrikas sowie der globalen Gesundheitsstrategie der EU und unterstützt resiliente Gesundheitssysteme und regionale Produktionskapazitäten. Das Engagement der IFC baut auf einer langjährigen Partnerschaft auf, da sie zuvor als Ankerinvestor im Alta Semper Fund I fungierte. Dies spiegelt das gemeinsame Ziel wider, die Entwicklung des Privatsektors, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Gesundheitsgerechtigkeit in Schwellenländern zu fördern.

Neben der EIB und der IFC nahm auch die ägyptische Regierungsbehörde MSMEDA an der Unterzeichnungszeremonie teil, um ihr Engagement für den Fonds zu bekräftigen. Die Beteiligung von MSMEDA, die voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen wird, unterstützt das Wachstum mittelständischer Unternehmen, insbesondere im Gesundheitswesen und im Konsumgütersektor, und fördert damit wichtige Beschäftigungsmöglichkeiten in Ägypten.

Zusammen werden diese Verpflichtungen langfristiges geduldiges Kapital für hochwirksame Unternehmen in der MENA-Region und in Subsahara-Afrika bereitstellen. Es wird erwartet, dass der Fonds zu einem inklusiven Wirtschaftswachstum beiträgt, lokale Lieferketten stärkt, hohe ESG-Standards fördert und Tausende von Arbeitsplätzen in seinem gesamten Portfolio unterstützt.

Alta Semper hat bereits damit begonnen, Kapital aus dem Growth Fund II in hochwirksame Vermögenswerte zu investieren. Dazu gehören MYDAWA, die führende digitale Gesundheitsplattform Ostafrikas, und die Allmed Group, ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf Lösungen für die Blutreinigung und Nierenversorgung spezialisiert hat.

Afsane Jetha, Managing Partner und CEO von Alta Semper, kommentierte die Ankündigung wie folgt:

"Die Zusagen der EIB Group und der IFC sind eine starke Bestätigung für die Strategie und die Erfolgsbilanz von Alta Semper. Diese Partnerschaften verbessern unsere Fähigkeit erheblich, hochwertige Gesundheits- und Verbraucherunternehmen zu skalieren, die Einführung von Technologien zu beschleunigen und unseren Einfluss vor Ort zu vertiefen. Unser Ziel ist es, zum Aufbau widerstandsfähiger, gerechter und zukunftssicherer Gesundheitsökosysteme beizutragen, die für die Gemeinden sinnvolle Ergebnisse liefern und gleichzeitig attraktive Renditen für unsere Investoren generieren."

