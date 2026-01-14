© Foto: DALL E - DALL EStill, fokussiert und hochprofitabel: Willdan hat sich zu einem zentralen Profiteur des KI- und Energieinfrastruktur-Booms entwickelt. Ein prall gefülltes Auftragsbuch macht die Aktie auch 2026 zu einem Top-Pick! Die Willdan Group Inc. ist ein US-amerikanisches Energie- und Ingenieurdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Anaheim, Kalifornien. Gegründet 1964, arbeitet Willdan vor allem für Energieversorger, Kommunen und staatliche Einrichtungen. Der Konzern unterstützt Kunden bei der Modernisierung von Stromnetzen, der Steigerung der Energieeffizienz sowie bei Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsprojekten. Das Geschäft ist in zwei zentrale Segmente gegliedert. Der Bereich Energy gilt als …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE