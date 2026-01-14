DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORD STREAM - Die Nord Stream 2 AG erhebt Klage gegen die EU wegen der Sanktionierung der gleichnamigen Ostseepipeline. Das geht aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU vom 12. Januar 2026 hervor. Demnach wurde die Klage bereits am 13. Oktober vergangenen Jahres eingereicht. Im Amtsblatt heißt es, die Nord Stream 2 AG führe als Klagegründe "offensichtliche Beurteilungsfehler", einen Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, die Verletzung der unternehmerischen Freiheit und einen Eingriff in das Eigentumsrecht an. Ziel der Klage ist es, eine Instandhaltung der Pipeline zu ermöglichen. Vertreter der Nord Stream 2 AG ist der Rechtsanwalt Bertrand Malmendier, dem enge Kontakte zur russischen Staatsführung nachgesagt werden. (Handelsblatt)

