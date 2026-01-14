Remote Operations & KI:?3 Top-Player, die Investoren auf dem Radar haben sollten

Anzeige / Werbung

In der Industrie führt die Digitalisierung operativer Prozesse zu einer stärkeren Vernetzung zwischen Unternehmen, Maschinen und Menschen. Für zentrale digitale Plattformen spielt die Fähigkeit, Betriebsdaten in Echtzeit zu erfassen, zu verarbeiten und zu steuern, zunehmend eine strategische Rolle. Dies gilt sowohl für die klassische Fertigung als auch für verteilte, entfernte Einsatzorte, bei denen Sensorik, Datenübertragung und Automatisierung den Betrieb effizienter und sicherer machen. In diesem Umfeld wächst der Bedarf an Remote-Monitoring- und Edge-Computing-Lösungen, die Daten nicht nur erfassen, sondern auch vor Ort analysieren und nutzbar machen.

Harvest Technology: Remote-Operations-Lösungen und Edge-Integration

Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) bietet mit seinem Kernprodukt Nodestream eine Technologieplattform, die auf die Übertragung und Verarbeitung von Video-, Audio- und Datenströmen in anspruchsvollen Netzwerken ausgelegt ist. Sie soll sichere, kontinuierliche Kommunikation und situative Transparenz in entfernten, schwierigen Betriebsumgebungen ermöglichen und damit Fernüberwachung und -steuerung unterstützen. Nodestream bildet die zentrale Protokoll- und Integrationsschicht, die Harvest-Systeme verbinden und Daten zuverlässig über instabile oder eingeschränkte Verbindungen übertragen kann. Außerdem gibt es spezialisierte Gerätevarianten wie Nodestream Nano oder Nodestream Rugged, die für den Einsatz in rauen, verteilten Industrie- und Mobilumgebungen konzipiert sind, womit die Technologie auch für Edge-Deployments geeignet ist.

Harvests Ansatz zielt darauf ab, Remote Presence-Funktionen bereitzustellen, die es ermöglichen, über "Augen vor Ort" und situative Awareness selbst in abgelegenen Regionen ein hohes Maß an Betriebskontrolle zu erreichen. Dies kann in Branchen wie Energie, Bergbau oder Offshore-Operationen wichtig sein, wo physische Präsenz teuer oder riskant ist.

Hexagon AB: Digitalisierung und Automatisierung in großem Maßstab

Ein etabliertes Beispiel für industrielle Digitalisierung ist Hexagon AB (NASDAQ Stockholm: HEXA-B). Hexagon ist in zahlreichen Industriezweigen aktiv und bietet digitale Lösungen für die präzise Erfassung, Analyse und Steuerung von Betriebsabläufen, etwa in Agrar- oder Infrastrukturanwendungen. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Daten aus dem Feld in integrierte Kontrollzentren zu übertragen und dort zentral zu überwachen. Plattformen wie HxGN AgrOn Control Room erlauben es, Maschinen und Arbeitsprozesse in Echtzeit zu beobachten und zu steuern, indem sie Daten aus Steuerungen und Sensoren in die Cloud oder zentrale Systeme bringen.

Hexagons Technologien decken ein Spektrum ab, das von GNSS-Positionierung über automatisierte Maschinensteuerung bis hin zu softwaregestützter Planung und Analyse reicht. Dies schafft die Grundlage für transparente, digital unterstützte Abläufe in großen, heterogenen Betriebsumgebungen.

Rockwell Automation: Industrielle Automatisierung und digitale Transformation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) gilt als einer der globalen Marktführer für industrielle Automatisierungs- und Digitalisierungsprodukte. Das Unternehmen liefert Hardware, Software und Dienstleistungen, die Produktionsprozesse in Fabriken und Anlagen weltweit automatisieren und digital verbinden. Rockwell Automation deckt ein breites Spektrum automatisierter Betriebslösungen ab, darunter Steuerungssysteme, industrielle Software und Lifecycle-Services, die Fertigungs- und Betriebsdaten in Entscheidungsprozesse integrieren.

Im Jahr 2025 wurde das Unternehmen in Gartner Hype Cycle-Berichten mehrfach hervorgehoben, unter anderem in solchen zu Edge Computing und technologiegetriebener Prozessautomation, was seine Position als führender Anbieter digitaler Industrietechnologien unterstreicht.

Rolle von Remote-Technologie und Edge-Computing in der Industrie nimmt zu

Industrieunternehmen verstärken ihre digitalen Fähigkeiten, um mit immer komplexeren Betriebsdaten und verteilten Infrastrukturaufgaben umzugehen. Dieser Trend umfasst sowohl klassische, zentral gesteuerte Automatisierungslösungen als auch Technologien, die Edge Computing und Remote-Kommunikation nutzen, um Daten dort zu verarbeiten, wo sie entstehen. Während etablierte Anbieter wie Hexagon und Rockwell Automation umfassende Plattformen für Automatisierung und digitale Prozessintegration bereitstellen, besetzt Harvest Technology eine Nische im Bereich der Remote-Operations-Technologien, indem sie Verbindungen und situative Transparenz an Orten herstellt, an denen herkömmliche Netzwerke oder Steuerungsinfrastrukturen oft an ihre Grenzen stoßen.

-

Quellen:

https://hexagon.com/resources/resource-library/remotely-controlling-field-operations

https://www.prnewswire.com/news-releases/rockwell-automation-in-verschiedenen-gartner-hype-cycle-berichten-fur-das-jahr-2025-ausgezeichnet-302643034.html



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Remote Operations & KI:?3 Top-Player, die Investoren auf dem Radar haben sollten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000082422