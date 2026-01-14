BÖRSE AKTUELL: US-Futures leicht schwächer - Fokus auf Supreme-Court-Entscheidung, US-Daten und Bankenbilanzen (14.01.26)

Die Börse Aktuell startet mit leicht negativen Vorzeichen: Die Futures auf Nasdaq und S&P 500 liegen jeweils rund 0,15% im Minus. Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Entscheidung des US Supreme Court zu möglichen Zöllen, sowie auf wichtige US-Konjunkturdaten wie Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise (PPI). Zusätzlich warten Investoren auf die Quartalszahlen großer US-Banken wie Wells Fargo, Citibank und Bank of America. Auch mehrere Reden von Fed-Mitgliedern - darunter Paulson, Kashkari, Bostic und Williams - könnten die Markterwartungen bewegen.

Marktbericht Börse: S&P 500 unter Druck trotz niedrigerer VPI-Inflation

Im gestrigen Handel gaben US-Aktien nach, obwohl die jüngsten Inflationsdaten (CPI) den Eindruck bestätigten, dass die US-Notenbank weiterhin geduldig bleiben kann. Belastend wirkte vor allem ein deutlicher Rückgang bei Bankaktien - angeführt von JPMorgan. Die Aktie fiel rund 4%, nachdem die Investmentbanking-Erlöse die Erwartungen verfehlten. Schwächere Aktivitäten bei Underwriting sowie M&A-Beratung dämpften die Stimmung. Trotz eines moderateren Kern-CPI bleiben die Märkte vorsichtig: Die nächste realistische Fed-Zinssenkung wird weiterhin eher um Mitte 2026 eingepreist.

Börse Aktuell: Risk-on-Stimmung bleibt dominant - KI-Rally treibt globale Aktien

Auch wenn der S&P 500 von seinem Rekordniveau zurückkam, blieb die Risikobereitschaft insgesamt hoch. Globale Aktienmärkte steuern weiter auf neue Höchststände zu, da die US-Inflationsdaten Sorgen vor dauerhaft hohem Preisdruck reduzierten. Parallel setzt sich die KI-getriebene Rally fort. Besonders stark präsentierten sich Metalle, die den breiten Rohstoffkomplex klar übertrafen.

Marktbericht Börse: MSCI ACWI steigt - Asien als Treiber der Rekordstände

Der MSCI All Country World Index (ACWI) setzte seine Aufwärtsbewegung fort und baute den Jahresanstieg aus. Entscheidend war dabei die Stärke in Asien: Ein wichtiger asiatischer Aktienindex erreichte ein neues Allzeithoch. Japanische Aktien legten ebenfalls zu, während der Yen nahe seinem schwächsten Niveau seit Juli 2024 blieb. Hintergrund sind Berichte über mögliche Neuwahlen in Japan....

