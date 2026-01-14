Baar/Neu-Isenburg (ots) -Nach dem strategischen Zusammenschluss der deutschen Communication Systems GmbH und der Schweizer InfoGuard AG im vergangenen Jahr erreicht die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen einen weiteren Meilenstein: Die bisherige InfoGuard Com-Sys GmbH tritt ab sofort unter der Marke InfoGuard auf und firmiert neu unter dem Namen InfoGuard Deutschland GmbH.Mit der Umfirmierung setzt InfoGuard den One-Brand-Ansatz konsequent um und macht sichtbar, was die Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten bereits gelebt haben: eine gemeinsame Vision, die gezielte Nutzung von Synergien, ein starkes Team und ein einheitlicher Marktauftritt. Der Schritt steht sinnbildlich für die erfolgreiche Integration und die Bündelung umfassender Cyber-Security-Expertise unter einer gemeinsamen Marke.Mehr Leistung. Mehr Sicherheit. Mehr Zukunft.Für Kunden bedeutet dies vor allem mehr Leistungsfähigkeit, mehr Sicherheit und ein durchgängig konsistentes Service-Erlebnis. Als einer der größten spezialisierten Cybersicherheits-Anbieter im DACH-Raum ist das Unternehmen mit einem Umsatz von über EUR 100 Millionen, einem umfassenden 360° Cyber-Security-Portfolio aus einer Hand sowie über 350 Mitarbeitenden an sechs Standorten in drei Ländern breit aufgestellt. Zwei hochmoderne, rund um die Uhr personell besetzte Security Operations Center (SOC) in Deutschland und der Schweiz sichern die Cyberresilienz der Kunden ganzjährig, Tag und Nacht.InfoGuard bündelt ihre Stärken für einen cyberresilienten DACH-RaumFür Kunden entsteht durch den Zusammenschluss ein erweitertes, harmonisiertes und zukunftsgerichtetes Leistungsangebot mit fundierter und langjähriger Erfahrung in der Cybersicherheit:- Ganzheitliches 360° Cyber-Security-Portfolio für den gesamten DACH-Raum: Die Kunden in Deutschland profitieren flächendeckendvon der gebündelten Expertise und einem erweiterten Portfolio. Dieses umfasst flexible und technologisch führende Managed Detection & Response (MDR) Services mit eigenen SOCs in der Schweiz und Deutschland, Incident Response & CSIRT (Computer Security Incident Response Team), Managed & Cloud Security Services (MSS) sowie vertiefte Beratung, spezialisierte Penetration Tests und Red Teaming.- Vereinte Cyber-Security-Excellence: Unternehmen profitieren von der 25-jährigen Erfahrung und der Stärke eines der größten spezialisierten Cyber-Security-Anbieter im DACH-Raum.- Zugang zu internationalen Ressourcen: Der Zusammenschluss schafft Zugang zu Expertenteams, standardisierten Prozessen sowie modernster Technologie und Services.- BSI-qualifizierte Incident Response: Als BSI-qualifizierter Dienstleister für APT-Response (Advanced Persistent Threat) und mehreren hundert bearbeiteten Sicherheitsvorfällen pro Jahr stellt InfoGuard mit einem der erfahrensten CSIRT im deutschsprachigen Raum eine schnelle und professionelle Vorfallreaktion sicher. InfoGuard kooperiert mit zahlreichen Cyberversicherungsunternehmen.One Vision. One Brand. One Team. - Ein starkes Führungsteam für die digitale Zukunft."Der Zusammenschluss war der wichtigste Schritt der gemeinsamen Strategie, die Schweizer Qualität, deutsche Ingenieurskunst und internationale Perspektive vereint. Unter dem neuen Namen stehen wir nun für alle sichtbar mit einer gemeinsamen Vision sowie als eine Marke und ein Team zusammen. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass dieser Schritt für uns und unsere Kunden eine verlässliche Investition in eine digital sichere Zukunft ist", erklärt Daniel Heinzig, Geschäftsführer der InfoGuard Deutschland GmbH."Mit unserem ganzheitlichen 360°-Cybersicherheits-Dienstleistungsportfolio bieten wir Kunden umfassenden Schutz aus einer Hand. Service Excellence ist dabei unser Maßstab - wir begleiten unsere Kunden als Trusted Security Advisor langfristig und verlässlich", so Ralf Haubrich, Chief Revenue Officer der InfoGuard Deutschland GmbH.25 Jahre Cyber-Security-Kompetenz. Cyberresilienz für heute und morgen.Thomas Meier, CEO der InfoGuard AG, ergänzt: "Mit dem Namenswechsel setzen wir unseren gemeinsamen Markenauftritt rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum der InfoGuard AG in diesem Jahr konsequent um. Damit stärken wir unseren Anspruch, die Cyberresilienz im DACH-Raum aktiv mitzugestalten - Tag für Tag, rund um die Uhr und mit lokaler personeller Präsenz."Über InfoGuardInfoGuard ist spezialisiert auf ganzheitliche 360° Cyber Security. Das Leistungsportfolio umfasst Cyber Defence & SOC/MDR-Services, Incident Response, Managed Security & Network Solutions für IT-, OT- und Cloud-Infrastrukturen, AI & Cloud Security, Architektur, Engineering, Penetration Testing & Red Teaming sowie Security Consulting.Die SOC-Services werden aus dem ISO 27001-zertifizierten und ISAE 3000 Typ 2 überprüften Cyber Defence Center in der Schweiz sowie aus Deutschland erbracht - mit 24/7 Betrieb und durchgehend personeller Besetzung. Über 350 Sicherheitsexpert:innen schützen mehr als 1.000 Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Zu den Kunden zählen Finanz- und Versicherungsunternehmen, Industrie- und Energiedienstleister, Handelsunternehmen, Service Provider, Behörden sowie Spitäler und Krankenhäuser.Der Hauptsitz von InfoGuard befindet sich in Baar/Zug; weitere Standorte sind Bern, Frankfurt, München, Düsseldorf und Wien. InfoGuard ist ISO/IEC 27001:2022- und ISO 14001-zertifiziert, BSI-qualifizierter APT-Response-Dienstleister (https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Dienstleister_APT-Response-Liste.html) und Mitglied von FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams).