Berlin (ots) -- Mehrweg-Innovationspreis wird in diesem Jahr zum 16. Mal ausgelobt- Innovationen sollen Umwelt- und Klimavorteile von Mehrwegsystemen weiter ausbauen- Start der Bewerbungsphase: Designer, Techniker, Abfüller, Hersteller, Logistik- sowie Handelsunternehmen können fortschrittliche Ideen bis zum 3. Mai 2026 einreichenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) schreiben zum 16. Mal den Mehrweg-Innovationspreis aus. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen, Technologien und Initiativen, die zur Weiterentwicklung von Mehrwegsystemen für Getränkeverpackungen beitragen. Abfüller, Produktdesigner, Flaschenhersteller, Logistik- und Getränkeunternehmen können sich ab sofort mit ihren Ideen für den Preis bewerben. In einer Sonderkategorie können zudem auch Mehrweginitiativen außerhalb des Getränkebereiches ausgezeichnet werden.Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: "Die neue EU-Verpackungsverordnung schreibt erstmals ein Abfallvermeidungsziel von fünf Prozent bis 2030 vor. Um das tatsächlich erreichen zu können, braucht es einen Mehrweg-Boom. Mit dem Mehrweg-Innovationspreis wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, neue Ideen zur Verbesserung bestehender Systeme in die Umsetzung zu bringen und auch neue Produktgruppen für Mehrweg zu erschließen. Mit intelligenten Mehrwegsystemen haben wir nicht nur die Chance, die Umwelt erheblich zu entlasten, sondern auch Arbeitsplätze zu schaffen und regionale Wirtschaftsstrukturen zu stärken."Jens Oldenburg, SIM-Geschäftsführer: "Die im aktuellen Entwurf des Verpackungsgesetzes angedachte finanzielle Förderung für den Auf- und Ausbau von Mehrwegstrukturen kann einen echten Push-Effekt erzielen. Deshalb sind kreative Mehrweg-Ideen zur Optimierung, Skalierung und Neuentwicklung gefragter denn je. Neben Getränken gibt es viele nicht erschlossene Potentiale, zum Beispiel für Mehrweg bei Speisen, Konserven, Seifen, Transporten oder beim Online-Handel. Mit unserem ausgelobten Preis in der Sonderkategorie möchten wir auch außerhalb des Getränkebereichs die besten Innovationen sichtbar machen und zur Nachahmung anregen."Die Ausschreibung läuft bis zum 3. Mai 2026 und richtet sich an Verpackungshersteller, Produktdesigner, Getränke- und Lebensmittelproduzenten, Abfüller und Logistiker, genauso wie an Handelsunternehmen, wissenschaftliche Institute und Organisationen. Die Verleihung des Mehrweg-Innovationspreises findet am 11. Juni 2026 bei einer feierlichen und öffentlichkeitswirksamen Auszeichnungsveranstaltung in Berlin statt.Link:Die Ausschreibungsunterlagen und Informationen zum Mehrweg-Innovationspreis finden Sie hier: https://www.duh.de/meh...ionspreis/ (https://www.duh.de/mehrweg-innovationspreis/)Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH0170 7686923, metz@duh.deDr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg SIM0172 1757311, j.oldenburg@stiftung-mehrweg.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell