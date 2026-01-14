Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 14
[14.01.26]
TABULA ICAV
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE00BN4GXL63
9,107,633.00
EUR
0
90,227,657.53
9.9068
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,110,370.52
99.4364
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,518,566.88
112.3388
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,416,712.94
120.8683
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE00BN0T9H70
69,168.00
GBP
0
8,111,766.24
117.2763
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE00BKX90X67
55,079.00
EUR
0
6,029,655.89
109.4729
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE00BKX90W50
16,624.00
CHF
0
1,619,450.04
97.4164
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000L1I4R94
1,051,617.00
USD
0.00
12,216,734.23
11.6171
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000LJG9WK1
470,302.00
GBP
0
4,753,055.20
10.1064
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
492,891.92
12.1789
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
424,137,533.12
114.3059
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,738,769.48
10.268
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000LH4DDC2
172,747.00
EUR
0
1,968,562.84
11.3956
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,910,000.11
10.7628
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
818,012.66
11.1172
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,445,122,636.92
131.3748
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
9,283,385.16
13.262
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000YMBL844
2,391,357.00
USD
0
25,301,691.37
10.5805
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000RH1ZG27
114,427.00
USD
0
1,202,488.63
10.5088
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000CCQKON9
2,234,999.00
EUR
0
22,709,740.96
10.161
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,146.85
10.0194
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,535,027.80
10.853
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,447,885.86
10.4566
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000J8RGOJ4
994,457.00
USD
0
9,875,923.67
9.931
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.01.26
IE000P9STSM0
1,000.00
MXN
0
995,858.16
995.8582