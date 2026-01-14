Anzeige
Mittwoch, 14.01.2026
Strategischer Schachzug: Germanium Mining sichert sich massives Flächenpotenzial im Kampf um die High-Tech-Vorherrschaft
PR Newswire
14.01.2026 08:48 Uhr
101 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 14

[14.01.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE00BN4GXL63

9,107,633.00

EUR

0

90,227,657.53

9.9068

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE00BN4GXM70

31,280.00

SEK

0

3,110,370.52

99.4364

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE00BMQ5Y557

458,600.00

EUR

0

51,518,566.88

112.3388

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,416,712.94

120.8683

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE00BN0T9H70

69,168.00

GBP

0

8,111,766.24

117.2763

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE00BKX90X67

55,079.00

EUR

0

6,029,655.89

109.4729

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE00BKX90W50

16,624.00

CHF

0

1,619,450.04

97.4164

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000L1I4R94

1,051,617.00

USD

0.00

12,216,734.23

11.6171

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000LJG9WK1

470,302.00

GBP

0

4,753,055.20

10.1064

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

492,891.92

12.1789

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

424,137,533.12

114.3059

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,738,769.48

10.268

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000LH4DDC2

172,747.00

EUR

0

1,968,562.84

11.3956

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000WXLHR76

1,013,673.00

EUR

0

10,910,000.11

10.7628

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000P7C7930

73,581.00

GBP

0

818,012.66

11.1172

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000CV0WWL4

11,000,000.00

JPY

0

1,445,122,636.92

131.3748

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

9,283,385.16

13.262

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000YMBL844

2,391,357.00

USD

0

25,301,691.37

10.5805

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000RH1ZG27

114,427.00

USD

0

1,202,488.63

10.5088

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000CCQKON9

2,234,999.00

EUR

0

22,709,740.96

10.161

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,146.85

10.0194

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE0009ZTL4B5

510,000.00

USD

0

5,535,027.80

10.853

Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000Y3FZEN4

521,000.00

USD

0

5,447,885.86

10.4566

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000J8RGOJ4

994,457.00

USD

0

9,875,923.67

9.931

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

13.01.26

IE000P9STSM0

1,000.00

MXN

0

995,858.16

995.8582


© 2026 PR Newswire
