Frankfurt am Main/Kassel (ots) -In Deutschland begegnen sich mit Rehabilitation und Pflege zwei eigenständige Versorgungssysteme - gesetzlich getrennt, im Alltag für Menschen mit komplexen Bedarfen aber oft genug von zentraler Bedeutung. Das Thema bewegt viele, auf unterschiedliche Art und Weise: pflegebedürftige Menschen, pflegende Angehörige, Beschäftigte, Arbeitgebende, Fachkräfte bei Leistungsträgern und -erbringern sowie politische Akteure. Es zeigt sich: Bedarfsgerechte und zeitgemäße Reha- und Pflegeleistungen sind essenziell, damit eine gute Versorgung sichergestellt wird und gesellschaftliche Teilhabe gelingt.Eine Fachveranstaltung, die die Bereiche Reha und Pflege zusammenbringt, bietet Gelegenheit, aktuelle Herausforderungen und mögliche Chancen an der Schnittstelle zwischen Rehabilitation und Pflege gemeinsam zu diskutieren. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) lädt aus diesem Anlass am 28. und 29. April in Kassel zum BAR-Fachgespräch "Reha trifft Pflege: Gemeinsam für eine ganzheitliche Versorgung". Mit dabei sind unter anderem Jürgen Dusel, Beauftragter des Bundes für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Leonie Gebers, Staatssekretärin im BMAS sowie Dr. Martin Schölkopf, Abteilungsleiter im BMG.In Podiumsrunden, Kurzvorträgen und praxisorientierten Workshops richten Fachkräfte aus den Bereichen Reha und Pflege, politische Akteure sowie Expertinnen und Experten aus Rechts- und Pflegewissenschaft den Blick auf zentrale Lebensbereiche und Handlungsfelder.Ebenso soll über mögliche Synergien in der Zukunft gesprochen werden:- Wie können passgenaue Lösungen und Leistungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen ermöglicht werden?- Wie kann eine gute Versorgung - über Sektoren- und Zuständigkeitsgrenzen hinweg - gelingen?Die wichtigsten Infos auf einen Blick:- BAR-Fachgespräch: "Reha trifft Pflege: Gemeinsam für eine ganzheitliche Versorgung"- am 28. und 29. April 2026 im Veranstaltungszentrum "Haus der Kirche", Kassel- Anmeldung und Programm: www.bar-frankfurt.de- Anmeldeschluss: 15. April 2026Zur Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR)Die BAR ist der Zusammenschluss der Reha-Träger in Deutschland. Seit 1969 fördert sie im gegliederten Sozialleistungssystem die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die BAR gestaltet und unterstützt das Zusammenwirken der Reha-Träger, vermittelt Fachwissen und arbeitet mit an der Weiterentwicklung von Rehabilitation und Teilhabe.