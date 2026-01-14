DJ MÄRKTE ASIEN/Börse Tokio bleibt in Rallylaune

DOW JONES--Im asiatischen Handel stand am Mittwoch weiter die japanische Börse im Fokus. Der Nikkei-225 gewann 1,5 Prozent und sprang erstmals über die Marke von 54.000 Punkten. Getrieben wurde der japanische Leitindex weiter von der Hoffnung, dass mögliche vorgezogene Parlamentswahlen im nächsten Monat Position und Politik von Premierministerin Sanae Takaichi stärken werden. Beobachter gehen davon aus, dass Takaichi die Wahlen gewinnen würde. Ein Wahlsieg ermöglichte es Takaichi, eine aggressivere Fiskalpolitik, höhere Wachstumsinvestitionen sowie mutigere Sicherheitsmaßnahmen zu verfolgen.

Elektronik- und Maschinenbauwerte führten die Gewinne in Tokio an. Advantest legten um 4,9 Prozent zu und Fanuc um 4,6 Prozent. Am Devisenmarkt zeigte sich der Yen wenig verändert.

Daneben standen Wirtschaftsdaten aus China im Blick. Der chinesische Handelsüberschuss hat im vergangenen Jahr mit 1,19 Billionen US-Dollar einen historischen Höchststand erreicht. Als US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr ins Weiße Haus zurückkehrte, hatten Ökonomen noch prognostiziert, dass neue Zölle die gewaltige Exportmaschinerie Chinas drosseln würden. Stattdessen stiegen die Exporte im Jahr 2025 auf Dollar-Basis um 5,5 Prozent gegenüber Vorjahr, nachdem sie im Jahr davor um 5,9 Prozent zugelegt hatten.

Chinas starkes Exportwachstum werde die schwache Inlandsnachfrage abfedern, sagte Zhiwei Zhang, Chefvolkswirt bei Pinpoint Asset Management. Die robuste Entwicklung vor dem Hintergrund eines boomenden Aktienmarktes und stabiler Beziehungen zwischen den USA und China werde Peking wahrscheinlich dazu veranlassen, zumindest bis zum Ende des ersten Quartals an seinem derzeitigen makropolitischen Kurs festzuhalten, fügte Zhang hinzu.

In Schanghai gab der Composite zwischenzeitliche Aufschläge allerdings wieder ab und schloss 0,3 Prozent im Minus. Peking hat eine Richtlinie angepasst, um den Kauf von Aktien auf Pump zu erschweren, hieß es zur Begründung. In Hongkong hält der Hang-Seng-Index an den Gewinnen fest und notierte im späten Handel 0,4 Prozent im Plus. Alibaba machten einen Sprung von 5,7 Prozent. Damit setzte die Aktie die jüngste Rally fort.

An den Rohstoffmärkten zogen Gold, Silber und Kupfer kräftig an. Gold und Silber profitierten weiterhin von den geopolitischen Unsicherheiten sowie der Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Kupfer wurde gestützt durch die chinesischen Daten. Der Ölpreis gab derweil nach. Die höheren Metallrohstoffpreise konnten die rohstofflastige Börse in Sydney (+0,1%) kaum stützen.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.820,60 +0,1% +0,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 54.341,23 +1,5% +3,2% 07:00 Kospi (Seoul) 4.723,10 +0,6% +12,1% 07:30 Shanghai-Comp. 4.126,09 -0,3% +4,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.962,58 +0,4% +3,7% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:07 % YTD EUR/USD 1,1650 0,0 1,1645 1,1663 -0,7% EUR/JPY 185,38 0,0 185,31 185,34 +0,1% EUR/GBP 0,8663 -0,1 0,8674 0,8659 -0,7% GBP/USD 1,3447 0,2 1,3423 1,3469 -0,0% USD/JPY 159,13 -0,0 159,13 158,92 +0,8% USD/KRW 1.476,10 0,1 1.474,11 1.474,30 +1,8% USD/CNY 7,0084 0,0 7,0076 7,0088 -0,3% USD/CNH 6,9714 -0,0 6,9745 6,9735 -0,2% USD/HKD 7,7968 -0,0 7,8006 7,7997 +0,2% AUD/USD 0,6700 0,2 0,6689 0,6704 +0,5% NZD/USD 0,5749 0,1 0,5741 0,5771 +0,2% BTC/USD 95.139,35 -0,6 95.666,20 91.854,55 +3,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,62 61,15 -0,9% -0,53 +3,7% Brent/ICE 64,94 65,47 -0,8% -0,53 +5,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.634,90 4.586,75 +1,0% +48,15 +6,4% Silber 90,34 86,945 +3,9% +3,40 +19,4% Platin 2.059,07 1.997,66 +3,1% +61,41 +15,0% Kupfer 6,07 6,02 +0,8% +0,05 +5,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

