München (ots) -Deutschland hat viele Coaches - aber nur einen, der mentale Stärke nicht nur lehrt, sondern unter extremsten Bedingungen lebt: Torsten Kleint. Als "Deutschlands härtester Mentalcoach" steht er für Klarheit, Fokus und tiefgreifende Transformation. Sein Lebensweg, seine außergewöhnlichen Leistungen und seine kompromisslose Haltung gegenüber persönlicher Verantwortung machen ihn zu einer der authentischsten Persönlichkeiten im Bereich High Performance, mentale Stärke und Leadership. Jetzt wurde er als TOP EXPERTE für den Mittelstand ausgezeichnet.Im Jahr 2001 veränderte ein schwerer Unfall Torsten Kleints Leben radikal. Ärzte prognostizierten eine lange, ungewisse Zukunft - zeitweise war er auf den Rollstuhl angewiesen. Doch anstatt sich mit Einschränkungen abzufinden, traf er eine Entscheidung: Aufgeben war keine Option. Mit eiserner Disziplin, mentaler Stärke und unerschütterlicher Zielklarheit kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück ins Leben. Heute ist er der lebende Beweis dafür, dass mentale Stärke selbst dann Grenzen sprengen kann, wenn alles verloren scheint.Kleint lebt, was er vermittelt. Woche für Woche bewegt er sich dort, wo andere umkehren: beim Gleitschirmfliegen, im hochalpinen Gelände, an steilen Fels- und Eiswänden oder in Extremsituationen bei der Polizei. Er ist kein Theoretiker, kein Büro-Coach - sondern ein Mann, der unter höchstem Druck entscheidet, handelt und Verantwortung übernimmt. Neben dem Hochgebirge sucht Kleint auch in der Luft die Herausforderung. Als einer der besten Gleitschirmpiloten der Welt im Streckenfliegen hat er Flüge von über 260 Kilometern absolviert - allein, über mehrere Stunden, im ständigen Spiel zwischen Auftrieb, Risiko und Konzentration. Dort oben, wo Fehler keine zweite Chance lassen, schärfte er die mentale Präzision, die heute seine Coachings prägt: Fokus, Ruhe und Entschlossenheit - auch, wenn der Druck maximal ist.Als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer hat Torsten Kleint 73 von 82 Viertausendern der Alpen bestiegen - darunter 17 Mal den Mont Blanc, 12 Mal das Matterhorn und fünf Mal den Eiger. Diese Bilanz ist mehr als sportliche Leistung: Sie zeigt seine Fähigkeit, Menschen sicher durch extreme Bedingungen zu führen - dort, wo mentale Klarheit über Erfolg oder Scheitern entscheidet.Parallel blickt Kleint auf über drei Jahrzehnte Polizeidienst zurück. Als ehemaliger SEK-Beamter, Einsatztrainer und Führungskraft war er über 31 Jahre in lebensbedrohlichen Einsatzlagen tätig. In Momenten, in denen Sekunden über Leben und Tod entscheiden, lernte er, auch unter maximalem Stress klar, ruhig und entschlossen zu handeln. Diese Erfahrungen prägen heute seine Arbeit als High-Performance-Coach für Unternehmer und Führungskräfte.Coaching unter realem DruckSeine Coachings finden dort statt, wo Ausreden keine Chance haben - in den Bergen. Keine Wellness-Seminare, sondern intensive High-Performance-Erlebnisse, die Unternehmer und Führungskräfte in kürzester Zeit transformieren. Kleint arbeitet mit Menschen, die äußerlich erfolgreich, aber innerlich erschöpft sind - Unternehmer am Limit, Führungskräfte zwischen Erfolg und Erschöpfung. Er führt sie an Orte, an denen Kontrolle endet und Klarheit beginnt: auf blankem Eis, an steilen Felswänden, in Situationen, die Fokus, Mut und Vertrauen fordern. Hier entsteht Veränderung nicht durch Worte, sondern durch Erfahrung. Kleint nutzt gezielte körperliche Herausforderungen, um mentale Blockaden aufzulösen und neue neuronale Verknüpfungen im Unterbewusstsein zu aktivieren. Diese sogenannten Neuro-Transformationen verankern neue Denk- und Handlungsmuster dauerhaft - weil sie nicht nur verstanden, sondern körperlich erlebt werden. So entsteht eine Veränderung, die tief geht und bleibt. Das Ergebnis: keine kurzfristige Motivation, sondern mentale Unzerbrechlichkeit - und oft eine völlig neue Identität. Denn wer mit Torsten Kleint arbeitet, verändert nicht nur sein Denken, sondern seine innere Haltung zu Druck, Verantwortung und Führung. Zwischen Sturm und Stille lernen seine Klienten, wieder klar zu führen - ruhig, fokussiert, entschlossen. Kleint bringt sie zurück zu dem, was sie verloren haben: Energie, Präsenz und das Feuer, mit dem sie einst angetreten sind. Auch Jochen Schweizer setzt inzwischen auf Kleints Expertise in eigenen Coachingformaten - ein Zeichen für die außergewöhnliche Tiefe und Wirkkraft seiner Arbeit."Was bleibt, ist kein neues Mindset. Es ist mentale Unzerbrechlichkeit." - Torsten KleintNeben seiner Tätigkeit als Coach ist Torsten Kleint Buchautor, international gefragter Keynote Speaker und Meister in den Kampfkünsten Wing Tchun und Escrima - mit über 40 Jahren Erfahrung. Als Master-Hypnotiseur, Extrembergsteiger, Gleitschirmpilot und ausgebildeter Helikopterpilot vereint er mentale, körperliche und emotionale Stärke auf außergewöhnliche Weise. Seine Vorträge unter dem Leitthema "Wie man trotz Krise niemals aufgibt und seine Ziele erreicht" inspirieren nicht nur - sie bewegen und verändern nachhaltig. Diese außergewöhnliche Kombination aus Erfahrung, Authentizität und Wirkung wurde nun offiziell gewürdigt: Torsten Kleint wurde von der Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland (BVMID) als TOP EXPERTE ausgezeichnet. Eine Anerkennung für seine besondere Kompetenz, seine Vorbildfunktion und seinen Beitrag zur mentalen Stärke im Mittelstand. "Torsten Kleint steht für eine Form von Leadership, die wir im Mittelstand dringend brauchen: Klarheit, Verantwortung und mentale Stärke", sagt Stefan Bronder, Vorstand der BVMID. "Seine Lebensgeschichte und seine Fähigkeit, Menschen nachhaltig zu transformieren, machen ihn zu einem außergewöhnlichen Experten." - so Bronder weiter.Torsten Kleint zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn mentale Stärke auf konsequentes Handeln trifft. 