Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Berichtsmonat Dezember zeigte sich bei den US-Konsumentenpreisen ein Anstieg um 0,3% M/M, so die Analysten der Nord LB.Es hätte eindeutig schlimmer kommen können. Damit notiere die Jahresrate der saisonal unbereinigten Zeitreihe weiterhin bei 2,7%. Die Kernrate der Konsumentenpreise ziehe am aktuellen Rand sogar nur um 0,2% M/M an. Dies sei eindeutig eine positive Überraschung, die der US-Notenbank prinzipiell vielleicht sogar eine Leitzinssenkung im Januar ermöglicht hätte. Der starke juristische Druck auf Jerome Powell stehe einer solchen Entscheidung allerdings eindeutig im Weg. Damit hätten die recht erfreulichen aktuellen CPI-Zahlen aus den Vereinigten Staaten die Kosten der regelrechten Attacken auf den Zentralbankchef eindeutig erhöht; es gehe nun nämlich nicht mehr nur um ein "zusätzliches" Zögern im März. (14.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de