Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzten Tage waren geprägt von den erneuten Angriffen der US-Administration auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank, so die Analysten der Helaba.Es bestehe die Gefahr, dass Zinsentscheidungen nicht mehr auf der Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Bedingungen getroffen werden könnten. Bleibe zu hoffen, dass die Fed genügend Rückhalt im Kongress oder der Öffentlichkeit habe, um ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Anderenfalls könnte die Glaubwürdigkeit ihrer Inflationsbekämpfung beeinträchtigt werden und in der Folge wäre mit einem Risikoaufschlag auf den US-Dollar sowie auf US-Staatsanleihen zu rechnen. Die gestern veröffentlichten US-Inflationszahlen hätten indes keine verstärkten Sorgen aufkommen lassen, wenngleich das Inflationsziel der Fed weiterhin klar übertroffen werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
