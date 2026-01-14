Die Vorfreude auf Alibabas KI-Event am morgigen Donnerstag steigt. Das gleiche galt im heimischen Handel auch für die Aktie. Für sie ging es um mehr als fünf Prozent auf ein neues Jahreshoch nach oben, nachdem Liu Weiguang, Senior Vice President von Alibaba Cloud, ein ambitioniertes Ziel für das laufende Jahr ausgegeben hatte.Konkret will Alibaba Cloud in diesem Jahr 80 Prozent des zusätzlichen Wachstums im chinesischen KI-Cloud-Marktes für sich gewinnen. Selbst ein Anteil von nur zehn Prozent am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
