"Erwarte keine Blackouts" Johannes Linden Chef des Stromkabelverbindungspezialisten Pfisterer über die Belastung der Netze und die starken Perspektiven der Schwaben mit ihrem neuen High-Tech-Testlabor - trotz Konkurrenz der Großen.Mit fast 175 Prozent Plus seit dem Börsengang im Mai hat Pfisterer, weltweit führender kabelherstellerunabhängiger Spezialist bei Verbindungselementen für Stromleitungen aller Art 2025 das erfolgreichste IPO in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
