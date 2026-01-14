Lange Zeit wurde ein europäischer Player vom Markt auf seine Rolle als passiver Beteiligungstitel reduziert. Doch das Profil hat sich inzwischen deutlich geschärft: Das operative Geschäft gewinnt an Dynamik, die Profitabilität verbessert sich spürbar und der Cashflow zieht kontinuierlich an. Parallel wird der Konzernumbau mit bemerkenswerter Disziplin vorangetrieben. Hier verbirgt sich eine aktiv gemanagte Tech-Plattform, welche noch unter dem Radar vieler Anleger läuft. Es lockt erhebliches Neubewertungspotenzial, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
