Köln (ots) -Mit den 21 Nominierten für den Deutschen Hörbuchpreis 2026 stehen die Finalisten des Wettbewerbs fest, den der Verein Deutscher Hörbuchpreis zum 24. Mal ausrichtet.Rund 70 Verlage bzw. Produzenten hatten insgesamt 294 Produktionen in sieben Kategorien eingereicht, aus denen die Nominierungsjury folgende Titel auswählte:Drei Sprecherinnen haben die Chance auf die begehrte Auszeichnung als Beste Interpretin: Marit Beyer mit der Lesung von Marion Poschmanns Verslegende "Die Winterschwimmerin" (derDiwan Hörbuchverlag), Anja Herden mit ihrer Interpretation des Romans "Der Fluch der Falodun Frauen"von Oyinkan Braithwaite (Aufbau Audio) und Eva Rottmann mit der Autorinnenlesung ihres Jugendbuches "Kurz vor dem Rand"(BUCHFUNK).Konkurrenten in der Kategorie Bester Interpret sind die Schauspieler und Sprecher Richard Barenberg für "Diebstahl" von Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah (der Hörverlag), Fabian Busch für Alex Schulmans autobiografischen Roman "Vergiss mich" (Der Audio Verlag) und Johannes Nussbaum für Leon Englers Debütroman "Botanik des Wahnsinns" (DuMont audiobook).Mit drei nominierten Originalhörspielen wartet die Kategorie Bestes Hörspiel auf: Oliver Sturm schrieb und inszenierte "Die Erschöpften" für den Norddeutschen Rundfunk und Deutschlandfunk, Pauline Seiberlich führte Regie bei Hans Christoph Böhringers Hörspiel "Mein Leben als Spam" (Bayerischer Rundfunk) und Ulrike Haage komponierte und inszenierte mit "Nichts ist, sagt der Weise. Ein Hörspiel mit Texten von Mascha Kaléko"eine Hommage an die Dichterin (Rundfunk Berlin-Brandenburg).Für die diesjährige Kinderjury in Kooperation mit der Lit.kid.COLOGNE und ihrem Projekt lassmalesen traf die Nominierungsjury die Vorauswahl in der Kategorie Bestes Kinderhörbuch: Liz Kesslers Jugendroman "Geheimname Eisvogel" in einer inszenierten Lesung (Argon Sauerländer Audio), "Mein größter Wunsch" von Barbara O'Connor, gelesen von Monika Oschek (Der Audio Verlag), und Judith Rossells Internatsgeschichte "Midwatch -Schule der unerwünschten Mädchen"mit den Sprecherinnen Merete Brettschneider und Maria Hartmann (der Hörverlag).Als Beste Unterhaltung nominiert sind neben der inszenierten Lesung des Thrillers "Himmelerdenblau" von Romy Hausmann (der Hörverlag) die Autorenlesung des Romandebüts "Super einsam" von Schauspieler und Musiker Anton Weil (Lauscherlounge) sowie Anika Deckers humorvolle Liebesgeschichte "Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben", gelesen von Katja Riemann und Anna Maria Mühe (Der Audio Verlag).Mit der undotierten Auszeichnung Das besondere Hörbuch ehrt der Deutsche Hörbuchpreis eine herausragende verlegerische Leistung. Diese haben nach Meinung der Nominierungsjury erbracht der Griot Hörbuch Verlag mit "Menschenbilder. Otto Pankok - Bilder und Erzählungen einer Freundschaft zu den Düsseldorfer Sintizze und Sinti", JazzsicksRecords mit der Text-Ton-Collage "Sagen die Luftwurzeln - Poetische Klangskulpturen"von Jürgen Nendza und Matthias Kratzensteinsowie der Argon Verlag mit dem Hörbuch "Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet" von Gamze Kubaşık, Semiya Şimşek und Christine Werner, in dem neben weiteren Sprecherinnen die beiden Töchter der NSU-Opfer selbst zu Wort kommen.In der Endrunde der Kategorie Bester Podcast stehen drei Senderproduktionen: Für "Der Germanwings-Absturz - Zehn Jahre ohne euch" (WDR) hat Justine Rosenkranz trauernde Angehörige seit der Katastrophe begleitet, "Legion: House of Scam" gewährt investigative Einblicke in die globale Betrugsindustrie (rbb, NDR und Undone) und in "OBSESSED - Döner Papers" begibt sich Aylin Doğan auf eine exzessive Suche nach dem Erfinder des populären Bildes auf den Döner-Tüten (BR, Kugel und Niere).Die Entscheidungen der Preisträgerjury und der Kinderjury werden in einer Live-Radioshow von WDR 5 am Abend des 10. März 2026 bekannt gegeben. Sie gehört zu den Auftaktveranstaltungen der Lit.COLOGNE und wird im Rahmen einer ARD Radiokulturnacht deutschlandweit übertragen.Wie in den Vorjahren werden die nominierten Hörbücher beim Kooperationspartner NetGalley, einer Online-Plattform für Rezensent:innen, Buchhändler:innen und Blogger:innen, auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.