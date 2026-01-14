Eusipa-Generalsekretär Thomas (Wulf) hat gestern beim Zertifikateauftakt in der Wiener Börse aus dem Nähkästchen geplaudert. Er ist einer von rund 40.000 Lobbyisten in Brüssel, der sich für die Branche der strukturierten Produkte versucht, stark zu machen. 40.000 Lobbyisten aus den unterschiedlichsten Branchen (Thomas steht in Konkurrenz mit der European Anglers Alliance, dem European Balloon and Party Council, 15 verschiedenen Verpackungslobbys, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer