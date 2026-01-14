Delaware (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des Jahres 2025 werden die Entwicklung der US-Wirtschaft im Jahr 2026 maßgeblich bestimmen. Dieser Ansicht ist Ron Temple, Chief Market Strategist von Lazard.Vor allem die deutliche Anhebung der Importzölle, eine restriktivere Einwanderungspolitik sowie die außergewöhnlich starke Rolle von Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) hätten ein Umfeld geschaffen, das zunehmend Spannungen zwischen Inflation, Wachstum und Geldpolitik erzeuge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
