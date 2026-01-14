Frankfurt (www.fondscheck.de) - Aktien-ETFs sind auch im neuen Jahr gefragt, so die Deutsche Börse AG."Größtes Thema sind bei uns im Moment allerdings ganz klar die Edelmetalle", erkläre Michael Norizin von Lang & Schwarz. Auch laut Ivo Orlemann von der ICF Bank stünden Edelmetall-Tracker in den Umsatzlisten ganz oben. "Die Käufe überwiegen deutlich" ergänze er. Insgesamt sehe er eine Fortsetzung der Trends aus dem vergangenen Jahr, mit leichten Verschiebungen. "Die Stimmung ist zudem extrem gut." Auch das Geschäft laufe: "Die Umsätze, sogar um die Feiertage herum, waren besser als erwartet." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
