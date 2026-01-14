Stefan Bratzel und Team haben für den jüngsten "CAM Electromobility Report" die Innovationskraft von 36 Autoherstellern bei BEV unter die Lupe genommen. Am besten schneidet der chinesische Geely-Konzern ab. Der Report vergleicht zudem die BEV-Absatzzahlen der größten Hersteller in 2025. Das Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach ist für seine regelmäßigen Analysen des Elektroauto-Markts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net