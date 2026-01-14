Berlin (ots) -"Illusionen verändern unsere Wahrnehmung. Wenn sie dazu beitragen, den Blick auf die Schönheit und Verletzlichkeit unserer Ozeane zu schärfen, können sie mehr sein als Unterhaltung - sie können wirklich etwas bewegen." - Michael Posch, Inhaber Illuseum BerlinNach fast acht Jahren erfolgreicher Museumsgeschichte schlägt das Illuseum Berlin ein neues Kapitel auf. Aus einem Ort des Staunens und der spielerischen Täuschung wird ein Museum, das Haltung zeigt. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen Umweltkrisen, Klimawandel und Artensterben immer spürbarer werden, ist jede Stimme für die Natur und die Ozeane mehr denn je gefragt.Museum. Aber anders.Im Illuseum Berlin verschwimmen Realität und Wahrnehmung: Räume kippen, Größenverhältnisse lösen sich auf, Perspektiven täuschen das Auge. Doch hinter dem spielerischen Erlebnis steht heute eine klare Botschaft. Die Illusion wird bewusst als Werkzeug eingesetzt, um Aufmerksamkeit zu schaffen, Neugier zu wecken und Gespräche über die Schönheit und Verletzlichkeit unserer Ozeane anzustoßen.Mit der Neuausrichtung verbindet das Illuseum Berlin faszinierende Installationen mit Themen wie Plastikverschmutzung, Überfischung und Klimawandel.Unser Museum lädt nicht nur zum Staunen und Lachen ein, sondern regt dazu an, Verantwortung zu übernehmen und den eigenen Blick auf Umwelt und Konsum zu hinterfragen.Ein zentraler Bestandteil der Neuausrichtung ist die Zusammenarbeit mit lokalen Künstler:innen. Berliner Kunstschaffende entwickeln eigens für das Illuseum neue Installationen und Illusionen, die Wahrnehmung und Meeresschutz miteinander verbinden. So entsteht ein lebendiger Dialog zwischen Kunst, Wissenschaft und Besuchern - lokal verankert und global relevant.Erlebnisformate mit MehrwertErgänzt wird das Ausstellungserlebnis durch interaktive Workshops, die Wahrnehmung, Wissenschaft und Meeresschutz miteinander verbinden. Kindergeburtstage werden zu kreativen Entdeckungsreisen, bei denen Staunen und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen. Darüber hinaus bietet das Illuseum Berlin Raum für Events, Veranstaltungen und Schulprogramme, die Inspiration, Austausch und gemeinsames Erleben fördern.Ein besonderes Highlight ist der Zauber-Dienstag, an dem magische Elemente die Welt der Illusionen erweitern und auf unterhaltsame Weise zeigen, wie leicht sich Wahrnehmung verändern lässt. Mit speziellen Eintrittspreisen am Berliner:innen-Mittwoch lädt das Illuseum Berlin zudem gezielt die lokale Community ein, Teil dieser neuen Ausrichtung zu werden.Illusionen, die wirklich etwas bewegenEin Teil der Gewinne kommt gezielt Organisationen und Aktivist:innen im Meeresschutz zugute.So wird jeder Besuch zu einem aktiven Beitrag für den Erhalt der Ozeane.Das Illuseum Berlin möchte damit seinen Teil leisten: als kultureller Ort, als Impulsgeber und als Stimme für unsere Ozeane.Pressekontakt:Michael Posch+49 151 1756 0315michael.posch@illuseum-berlin.deOriginal-Content von: Verwunderei GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181742/6196092