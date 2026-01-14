Nach dem Allzeithoch: DAX verteidigt seine Gewinne

Nach der jüngsten Rekordjagd schaltet der deutsche Leitindex zur Wochenmitte einen Gang zurück. Der DAX bewegt sich im frühen Handel kaum vom Fleck und verteidigt seine zuvor eroberte Rekordmarke von 25.400 Punkten.

Auch europaweit zeigt sich ein ähnliches Bild: Die großen Börsenbarometer stabilisieren sich nach kurzen Gewinnmitnahmen, während in den USA die Wall Street nach ihrem starken Lauf etwas an Schwung verliert. Vor allem der Technologiesektor präsentiert sich selektiv schwächer, während defensive Segmente gefragt bleiben. Makroökonomischer Überblick Der Tag steht ganz im Zeichen mehrerer potenzieller Unsicherheitsfaktoren. In den USA richtet sich der Blick der Investoren auf eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Rechtmäßigkeit der von Ex-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle - ein Urteil, das spürbare Auswirkungen auf den Welthandel haben könnte. Zudem stehen in den Vereinigten Staaten nachträgliche Veröffentlichungen der Erzeugerpreise für Oktober und November an, die zusätzliche Hinweise auf den Inflationspfad liefern. Parallel läuft die Berichtssaison der US-Banken weiter, die als wichtiger Stimmungsindikator für die Konjunktur gilt. Meistgehandelte Aktien im Blick Bayer

Die Aktie des Leverkusener Konzerns zeigt sich fester und gehört im DAX zu den auffälligsten Titeln. Auslöser sind neue Aussagen des Managements zur Pharmasparte: Bayer will das Geschäft spätestens ab 2027 wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad bringen und die operative Marge bis 2030 deutlich erhöhen. Die Perspektive eines klareren strategischen Fokus sorgt für erhöhtes Handelsvolumen und frischen Kaufimpuls. RWE

Der Energiekonzern startet ebenfalls mit Rückenwind in den Handel. RWE zählt zu den Gewinnern der jüngsten britischen Offshore-Windauktion, bei der Rekordkapazitäten vergeben wurden. Die gesicherten Stromabnahmepreise stärken die Visibilität der Erträge und treiben den Versorgersektor europaweit an.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN27RK 31,13 54,00551 USD 2,47 Open End Silber Bull UN2TES 18,05 69,266855 USD 4,3 Open End Silber Bull UN2TFU 16,48 71,069896 USD 4,7 Open End Silber Bull HD4C4A 52,62 28,997317 USD 1,47 Open End Silber Bull UN11YH 36,96 47,247905 USD 2,1 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.01.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Silber Call UN0UA6 21,12 66,00 USD 3,41 20.03.2026 Amazon Inc. Call HD4QRC 1,91 245,00 USD 6,1 17.06.2026 DAX Call UG23BA 6,94 25500,00 Punkte 19,17 20.03.2026 Baidu Inc. Call UN06AZ 2,24 150,00 USD 3,49 16.09.2026 Silber Call UG4GGF 37,07 46,00 USD 3,46 20.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.01.2026; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Intel Corp. Long HD7RJJ 11,35 35,476288 USD 4 Open End Nemetschek SE Long UN1HP9 7,38 71,853604 EUR 5 Open End Barrick Mining Corp. Long UN0448 34,20 39,77749 USD 5 Open End LEG Immobilien SE Long HC2NJX 3,19 43,57611 EUR 3 Open End Adyen B.V. Long UG4UR3 3,07 1048,5581 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.01.2026; 10:00 Uhr;

